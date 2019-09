Tim, presidenza “forte”. Ma Bassanini smentisce i rumors

Vivendi la spunta e Fulvio Conti è costretto a lasciare la presidenza di Tim. Un passo indietro inevitabile dopo le polemiche degli scorsi mesi e i j’accuse da parte dell’azionista di maggioranza secondo cui Conti non sarebbe stato imparziale – nonostante sia uno dei consiglieri indipendenti – nella “vicenda” Genish che ha poi portato alla nomina di Luigi Gubitosi in qualità di amministratore delegato.

Le dimissioni di Conti, a meno di soprese dell’ultim’ora, saranno sul tavolo del cda odierno di Tim chiamato anche ad esaminare i risultati preliminari dei 9 mesi 2019 e a fare il punto sul dossier Open Fiber nonché sulla proposta di Santander di rilevare le attività del credito al consumo.

Ma chi sarà il nuovo presidente di Tim? Ancora presto per dirlo considerato che dovrà riunirsi il comitato nomine per iniziare il percorso che condurrà alla decisione. Ma come sempre accade in questi casi il totonomine è già partito. Fino a stamattina era dato per superfavorito Franco Bassanini, presidente di Open Fiber. Ma una nota dell’azienda ha prontamente smentito l’ipotesi: “Come ripetutamente e puntualmente fatto anche in precedenti occasioni sono destituite di fondamento le notizie relative ad una sua candidatura alla Presidenza di Tim. La sua attività è pienamente dedicata alla Presidenza di Open Fiber e a sostenere il progetto strategico e di grande valenza sistemica che Open Fiber sta realizzando in Italia”.

Massimo Tononi, presidente di Cdp, un altro dei favoriti. Cassa depositi e prestiti è il secondo azionista di Tim con il 9,9% del capitale. E Tononi potrebbe dunque andare a “rafforzare” il peso decisionale della Cassa. In corsa, almeno stando alle voci, anche l’economista Innocenzo Cipolletta, presidente di Assonime nonché in ottimi rapporti – sempre si dice – con Gubitosi.

Nel cda di oggi dovrebbero essere ufficializzate anche le dimissioni del responsabile dell’audit di Tim Daniele Gulinatti destinato a un incarico in Olivetti. Al suo posto dovrebbe essere nominato Gianfranco Cariola, da Ferrovie dello Stato.

