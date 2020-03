Per l’Ict italiano numeri da record: lo smart working traina le vendite

Il canale per la distribuzione IT in Italia ha registrato una robusta crescita nei mesi di gennaio e febbraio, con la categoria dello smart working che ha guidato la crescita a causa dell’emergenza coronavirus. E’ quanto emerge dalle rilevazioni effettuate da Context.

In particolare, nei primi due mesi dell’anno il canale di distribuzione IT ha registrato una crescita del 12,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. A febbraio la crescita anno su anno è arrivata al 16%. Sempre a febbraio la domanda di strumenti per abilitare lo smart working e la scuola a distanza hanno portato a una crescita del 362% anno su anno di cuffie e microfoni. Nell’ultima settimana del mese la crescita anno su anno è stata del 49,8%.

A febbraio inoltre sono cresciute le vendite di computer portatili (36,5%), tablet (41,3%), software per l’ufficio (60,5%), strumenti di sviluppo software (89,3%) e unità di memoria di massa SSD (32%). Sono cresciuti anche i software per la sicurezza (38,8%) e le cartucce di inchiostro (8%).

Come risultato, le ultime due settimane dei febbraio hanno visto una crescita rispettivamente del 21 e del 20% in tutte le categorie.

I rivenditori di piccole e medie dimensioni e le catene di vendita hanno registrato anch’esse una crescita sostanziale a febbraio rispetto all’anno prima, soprattutto nella parte finale del mese. I rivenditori hanno registrato un’impennata del 30,9% alla fine del mese e le catene del 72,4% sempre nella seconda parte del mese.

È iniziata però una prima fase di rallentamento. Il punto di svolta potrebbe essere stato raggiunto nella categoria dei microfoni e cuffie: la vendita di unità è passata dal 282% in più la settimana del 17 febbraio all’1,5% nella settimana del 24 febbraio.

“Nonostante le incertezze sull’impatto economico di Covid-19 in Italia – dice Isabel Aranda, Country Manager di Context per l’Italia – i fornitori e i distributori IT si stanno adattando con una velocità notevole al nuovo ambiente aziendale al fine di supportare la produttività dei clienti e proteggere la salute pubblica. Gli strumenti di lavoro intelligenti sono fondamentali per aiutare le aziende e le organizzazioni del settore dell’istruzione a far fronte a queste circostanze straordinarie. Riteniamo che queste categorie continueranno ad essere molto richieste, poiché il blocco proseguirà almeno fino al prossimo tre di aprile”.

