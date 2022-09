Videocall di gruppo, Google Meet ripristina il limite di un’ora

Arriva un cambiamento per le riunioni di gruppo di Google Meet. Per aiutare lo smart working durante la pandemia e il lockdown, Google aveva deciso di aprire la sua piattaforma di comunicazione a tutti. Dando il servizio senza limiti per permettere meeting più facili nel periodo in cui non si poteva uscire di casa. Ora, con il ritorno alla normalità, questa eccezione finisce. Lo ha comunicato Big G con una mail a tutti gli utenti registrati.

Ecco come funziona la nuova versione

Ora le cose cambiano per chi vuol fare riunioni con Google Meet. “Per aiutare tutti noi a rimanere in contatto, due anni fa abbiamo offerto la versione premium di Google Meet a tutti e annunciato che non avremmo applicato temporaneamente il limite di tempo di un’ora per le riunioni di gruppo. A partire da questo mese, le riunioni di gruppo con tre o più partecipanti torneranno ad avere un limite di un’ora. Ma potrai continuare a organizzare riunioni 1:1 fino a 24 ore”, scrive Google nel messaggio agli utenti.

WHITEPAPER Employee engagement da remoto: i tool che aumentano partecipazione e produttività Digital Transformation Risorse Umane/Organizzazione

“Se vuoi organizzare riunioni di gruppo della durata superiore a 1 ora, puoi abbonarti a un piano Google One Premium. Che include le funzionalità avanzate per le riunioni offerte da Google Workspace premium. Inoltre, otterrai spazio di archiviazione aggiuntivo su Gmail, Google Drive e Google Foto, nonché ulteriori vantaggi”, prosegue Google.

Tuttavia, va notato che la nuova scorciatoia per riattivare l’audio è disattivata per impostazione predefinita. Gli utenti dovranno abilitarlo manualmente tramite le impostazioni di Google Meet per poterlo utilizzare.

Come utilizzare la nuova “scorciatoia” Unmute

Per riattivare l’audio durante una riunione di Google Meet, serve tenere semplicemente premuto il tasto della barra spaziatrice. Per tornare alla modalità muto, rilasciare semplicemente la mano.

Semplificando il processo di riattivazione dell’audio, questa piccola funzionalità con un solo tocco può aiutare a migliorare la partecipazione durante le riunioni virtuali. Inoltre, può disattivare automaticamente l’audio se ci si dimentica di farlo dopo aver riattivato l’audio. In questo modo, è possibile concentrarsi meglio sulla riunione.

@RIPRODUZIONE RISERVATA