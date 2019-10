Tim, il Comitato nomine stringe sulla presidenza: ecco i nomi in lizza

E’ stato convocato per venerdì pomeriggio il Comitato nomine di Tim per l’individuazione del nuovo presidente. Dopo le dimissioni, il 26 settembre scorso, di Fulvio Conti, presidente in quota Elliott, al momento le sue funzioni sono svolte dal membro più anziano del cda, Michele Valensise, indipendente in quota Vivendi.

Due giorni fa si è tenuto un altro confronto all’interno del Comitato nomine ma non si è arrivati alla fumata bianca sul nome da portare al consiglio di amministrazione convocato per il 21 ottobre per decidere la sostituzione di Conti. L’intenzione è infatti quella di arrivare al consiglio con un unico nome, che abbia il gradimento dei soci Elliott e Vivendi. Il fondo americano e la media company francese, dopo un braccio di ferro lungo un anno, hanno raggiunto, come dichiarato di recente dall’ad Luigi Gubitosi, “un clima di costruttiva collaborazione”.

Il passo indietro di Conti è da leggere nell’ambito di questo nuovo clima e, dunque, sul nome del nuovo presidente si cerca la condivisione, in vista anche di questioni importanti che saranno sul tavolo del cda di Tim, come la combinazione delle reti con Open Fiber. Un altro tema caldo è quello della conversione delle azioni di risparmio, da tempo caldeggiata da Elliott, che porterebbe a una diluizione dell’azionariato. Oltre ai nomi, circolati nel fine settimana, di Salvatore Rossi, ex direttore della Banca d’Italia, e Antonio Catricalà, ex presidente Antitrust e presidente di AdR, è spuntato anche il nome di Michele Crisostomo, partner fondatore dello studio legale Riolo-Calderaro- Crisostomo.Non da escludere che senza un accordo si vada verso una conferma di Michele Valensise.

