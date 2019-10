Copyright online, in Europa è guerra. Gli editori pronti alle vie legali

Il vento che preannuncia tempesta soffia dalla Francia, il primo Paese ad aver adottato la nuova normativa sul Copyright. Nonostante le indicazioni europee Google ha deciso di non riconoscere agli editori emolumenti per la visualizzazione delle news sul suo portale. I media francesi non ci stanno e si preparano a trascinare il colosso americano davanti alle autorità.

L’Apig, che raggruppa decine di quotidiani nazionali e locali, ha annunciato che farà pressione anche sul governo affinché si attivi nei confronti della società statunitense. “Siamo indignati“, ha dichiarato Jean-Michel Baylet, presidente dell’Apig e amministratore delegato del quotidiano Depeche du Midi. “Nessuno può infragere la legge, ma è quello che sta facendo Google. E qui è in gioco il futuro della stampa francese ed europea”. Il presidente Emmanuel Macron ha già dichiarato che Google dovrà conformarsi alla legge. E la situazione è destinata a complicarsi considerato che tutti gli stati membri dovranno ratificare entro giugno 2021.

Editori europei uniti: Enpa ed Emma si appellano alla Ue

Accanto alla Francia si schierano gli editori europei. L’Enpa, l’associazione degli editori Ue annuncia “possibili passi formali e legali per fermare l’abuso da parte di Google della sua posizione dominante”, ha detto Carlo Perrone, presidente dell’associazione. Posizione condivisa da un’altra associazione di categoria, la Emma, che esprime solidarietà ai colleghi francesi che protestano per la decisione unilaterale di Google che si è rifiutata di negoziare. Accordi. Enpa ed Enpa chiedono alla Ue di intervenire. “Il rifiuto di Google di pagare per l’uso di contenuti editoriali va contro le intenzioni delle leggi europee e francesi e rappresenta una sfida alla sovranità europea e nazionale”, ha detto il presidente di Emma Xavier Bouckaert.

Sassoli esorta l’Italia: recepire al più presto la direttiva Copyright

Recepire al più presto la direttiva Ue sul copyright.L’appello al Parlamento italiano arriva dal presidente di quello europeo, David Sassoli, in occasione di un incontro con il numero uno della Siae Giulio Rapetti Mogol.

“Sul tema del diritto d’autore, il Parlamento Europeo ha fatto la propria parte – ha detto Sassoli – Adesso tocca ai parlamenti nazionali recepire la Direttiva Copyright, che garantisce a tutti il massimo di libertà e la propria autonomia nella gestione di contenuti che sono europei e che devono continuare ad essere la base di un grande patrimonio che riguarda tutti”.

