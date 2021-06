Social network, arriva la pubblicità "territoriale" col nuovo format Linkem-Spinup - CorCom

Un nuovo format Adv specializzato sulle piattaforme social che consente una tragettizazione degli utenti geolocalizzata. Si tratta di “Hyper local ads”, soluzione su cui si rafforza la collaborazione tra Spinup, media tech company italiana attiva nel campo della lead generation, e Linkem, operatore 5G che punta sulla banda ultralarga wireless. Si tratta di uno strumento personalizzabile di lead generation che consente di ottenere lead qualificate su base geolocalizzata tramite l’utilizzo di algoritmi proprietari sviluppati da Spinup, che genera campagne adv ottimizzate complete di creatività declinate per i social.

“L’approccio media tech distintivo di Spinup – si legge in una nota – unisce lo sviluppo di tool tecnologici e strategie di marketing e consente di massimizzare le sinergie rispetto agli obiettivi delle aziende partner, come Linkem“, per supportare il partner nel raggiungimento dei propri obiettivi commerciali con una forte attenzione alla capillarità dell’offerta grazie a tecnologie pensate in ottica custom made.

“Siamo orgogliosi di poter contribuire tramite le nostre tecnologie a supportare Linkem nella sua strategia di espansione territoriale – afferma Antonio Romano, fondatore e Ceo di Spinup – ‘Hyper Local Ads’ per noi non è solo uno strumento tecnologico, bensì la dimostrazione di come Spinup possa essere un prezioso alleato nel raggiungimento di obiettivi strategici come è per Linkem una più efficace penetrazione sul territorio della propria offerta”.

“Oggi consolidiamo ulteriormente il nostro rapporto di lungo periodo con Spinup – aggiunge Francesco Sortino, Chief marketing officer di Linkem – Nostra prerogativa è proprio una forte vocazione innovativa e al tempo stesso di valorizzazione territoriale. Abbiamo scelto Spinup per il loro approccio che coniuga in maniera efficace e distintiva competenze e risorse tecnologiche oltre a quelle in ambito marketing e advertising”.

