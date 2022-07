Sky Media, Giuseppina Violante è la nuova managing director

Giuseppina Violante è la nuova managing director di Sky Media: nel suo nuovo ruolo riporterà direttamente a Evelyn Rothblum, executive vice president Advertising, Partnerships and Distribution per l‘Italia e la Germania della Pay Tv.

Violante assume la responsabilità di guidare le attuali strutture Sky Media di Sales & marketing, affidata ad Adriano Pescetto, di Operation & planning guidata da Marco Andreani, di Entertainment & Sport Brand solutions guidata da Viviana Pellegrini, oltre alle aree Digital della Direzione da oggi affidate alla responsabilità di Michele Petrillo.

La manager avrà il compito di definire il posizionamento strategico, cogliere nuove opportunità di mercato e massimizzare i ricavi pubblicitari in Italia, “mantenendo sempre una forte sinergia con i colleghi di Group Apd Hub, guidato da Patrick Béhar – si legge in una nota – per favorire al meglio l’integrazione e l’efficacia della strategia di questo business”.

Prima del suo ingresso in Sky Giuseppina Violante ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in ambito marketing e vendite a livello internazionale, passando da L’Oreal e Coty, dove in questi anni si è occupata di definire la strategia di portafoglio, la governance finanziaria, il marketing e la pianificazione dei media come Vice President Portfolio Strategy and Growth Leader per area Eme

