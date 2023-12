Appalti pubblici boost di innovazione, accordo Consip-Confindustria

Incrementare e rendere più efficace l’interazione tra i fabbisogni delle amministrazioni pubbliche e le esigenze delle imprese: è l’obiettivo con cui Consip e Confindustria hanno siglato un protocollo di collaborazione vocato, in particolare, a dare una spinta propulsiva alla gestione delle grandi trasformazioni in atto.

Dal cambiamento climatico all’invecchiamento della popolazione, dalle grandi innovazioni tecnologiche e digitali alla riorganizzazione delle catene globali del valore, il sistema nazionale degli acquisti pubblici può, infatti, rappresentare un importante strumento di politica industriale e di crescita economica per il Paese e agire da leva di riqualificazione di domanda pubblica e offerta privata.

Gli obiettivi dell’accordo

Tra gli obiettivi dell’accordo – siglato a Roma tra Consip, nella persona dell’amministratore delegato Marco Mizzau, e Confindustria, rappresentata dal direttore generale Raffaele Langella – vi sono il rafforzamento degli appalti pubblici come “acceleratore” di innovazione nel sistema pubblico-privato; un maggiore coinvolgimento delle imprese nella domanda pubblica; una conoscenza più approfondita del nuovo Codice dei contratti pubblici, anche in vista della digitalizzazione degli appalti. Focus anche sull’analisi congiunta di dati e tendenze sull’andamento di domanda e offerta, per conoscere le esigenze delle amministrazioni; sulla ricostruzione delle filiere e la possibilità per le imprese di offrire prodotti tecnologicamente più avanzati o alternativi rispetto agli attuali fabbisogni, anche in un’ottica di riqualificazione della spesa. Fra i target, anche l’attivazione di iniziative di diffusione e promozione sul territorio, che coinvolgeranno imprese e associazioni aderenti a Confindustria.

Una partnership centrale per il Sistema Paese

Una comunione di intenti fra due realtà che, ciascuna nel proprio ruolo, sono centrali per il Sistema Paese. Da un lato, Consip che – in qualità di centrale di committenza nazionale – gestisce ogni anno circa 25 miliardi di euro, pari a oltre l’1,3% del Pil italiano, con più di 500mila contratti stipulati tra 140mila imprese e 13.500 amministrazioni. Dall’altro, Confindustria, la principale associazione di rappresentanza delle imprese manifatturiere e di servizi in Italia, a cui aderiscono volontariamente oltre 150mila imprese di dimensioni piccole, medie e grandi, per un totale di oltre 5,3 milioni di addetti e un contributo al Pil del Paese pari al 34%.

