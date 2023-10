Carta di identità elettronica, appalto da 2 milioni per Olidata

Il Gruppo Olidata, tramite la sua controllata Sferanet, ha partecipato con successo alla gara da 2 milioni di euro indetta da Istituto Poligrafico Zecca dello Stato per il potenziamento dell’intera infrastruttura del Sistema Cie (Carta Identità Elettronica) per i prossimi 36 mesi. La società realizzerà l’evoluzione delle infrastrutture tecnologiche che ospitano i servizi dedicati alla Cie ed al sito di Disaster Recovery.

La notizia fa seguito a quelle dell’aggiudicazione, sempre a Sferanet (ome capogruppo di un Rti), del Lotto 1 per l’evoluzione delle piattaforme di cybersecurity Siem e Vamp della Banca d’Italia, e dell’appalto Enel da 5 milioni per lo sviluppo di una soluzione per la digitalizzazione e la gestione documentale. Lo scorso agosto Olidata si era anche aggiudicata al 30%, in Rete temporanea d’impresa, un appalto di oltre 30 milioni per la fornitura, la manutenzione e la gestione degli upgrade agli switch utili alla connettività dei dati di Sogei. Anche in quel caso l’accordo quadro, della durata di 36 mesi, era stato siglato dalla controllata Sferanet.

La semestrale: ricavi in crescita del 60%, utili a +26%

Secondo la Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno, che include il bilancio consolidato semestrale, il Gruppo Olidata ha riportato nel primo semestre 2023 un utile netto pari a 465.000 euro, di cui 154.000 di competenza del Gruppo, contro un utile netto semestrale del 2022 pari a 369.000 euro (+26 %). I ricavi dei primi sei mesi del 2023 risultano pari a 25.112.000 euro, rispetto a 15.713.000 del 30 giugno 2022, con una variazione positiva del 59,8%.

INFOGRAFICA Come i COO possono sfruttare l’Industry 5.0 nel Manifatturiero? Business Analytics Data Lake

Il Margine Operativo (Ebitda) del primo semestre 2023 è pari a 1.132.000 euro contro 963.000 dei primi sei mesi del 2022, ed evidenzia un incremento di 169.000 euro (+17,5%), mentre il “Margine operativo” (Ebit) è pari a 904.000 euro contro 768.000 euro del 30 giugno 2022 ed evidenzia un incremento di 136.000 euro (+17,7%). L’Utile del primo semestre 2023, pari a 465.000 euro, cresce di 96.000 euro rispetto al primo semestre 2022 (369.000 di euro), mentre il Patrimonio netto risulta pari ad 10.004.000 euro (9.563.000 euro al 31 dicembre 2022).

In vista l’assunzione di 30 esperti di Big data e AI

Gli uffici di staff di Sferanet e di I.Con sono entrati ufficialmente a far parte di Olidata dallo scorso 1° ottobre. Il Gruppo oggi vanta più di 200 risorse ed attraverso la strategia di riorganizzazione messa in atto consentirà all’intera compagine societaria di intraprendere un percorso di profondo rinnovamento ed efficientamento del sistema produttivo.

In tale solco, si pone l’attività di recruiting che la società sta conducendo con l’apertura di 30 nuove posizioni da inserire in ambito Big Data ed Intelligenza Artificiale, finalizzata al posizionamento industriale tracciato sin dall’insediamento del ceo Cristiano Rufini e ciò in ottica di transizione tecnologica per sostenere il Paese nel suo percorso di digitalizzazione. “Il mercato e gli azionisti stanno premiando il nostro impegno; ne è riprova la crescita del titolo. Abbiamo ottenuto risultati oltre ogni aspettativa, la semestrale 2023 si è chiusa con un +60% di ricavi rispetto al risultato precedente, che sono cresciuti del 26% e l’ebitda di circa il 18%. Siamo sulla strada giusta e vogliamo continuare a crescere, rafforzando il nostro Gruppo” ha dichiarato Cristiano Rufini, Amministratore Delegato di Olidata.

@RIPRODUZIONE RISERVATA