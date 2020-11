Cie alla prova del nove: a febbraio 2021 accesso a tutti i servizi della PA

La Cie alla prova del nove. Entro il 28 febbraio 2021 gli italiani in possesso della Carta di identità elettronica – attualmente sono 18 milioni, pari al 30% della popolazione – avranno accesso a tutti i servizi digitali della PA.

L’annuncio arriva Stefano Imperatori, Direttore sviluppo soluzioni integrate di Poligrafico e Zecca dello Stato, intervenuto oggi a Forum PA “Restart Italia”.

“Con 18 milioni di documenti emessi, la carta d’identità elettronica (Cie) è l’identità digitale più diffusa e sicura per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati – ha spiegato Imperatori – Il Decreto Semplificazioni ha impresso una forte accelerazione alla diffusione ed all’uso della Carta di identità elettronica infatti è ora possibile richiederne il rilascio anche con una carta di identità cartacea in corso di validità ed inoltre è stata fissata la data del 28 febbraio 2021 per abilitare l’accesso ai servizi delle pubbliche amministrazioni con la Carta d’identità elettronica”.

Attraverso la Carta di identità elettronica è inoltre possibile apporre una Firma Elettronica Avanzata e “questo assicura – ha evidenziato – a tutti i possessori un’ulteriore semplificazione nei rapporti con la Pubblica amministrazione nei casi di sottoscrizione dei documenti”.

“Grazie alle sue caratteristiche fisiche e digitali, la Cie si presta quindi a essere la ‘carta unica’ tramite cui i cittadini potranno semplificare azioni quotidiane, dall’accesso ai servizi on line ai mezzi di trasporto, ai musei oppure agli uffici o luoghi di lavoro”, ha conluso Imperatori.

La lista delle PA che hanno integrato l’accesso con “Entra con Cie”

Attualmente sono già accessibili tramite la Cie i servizi di circa 100 amministrazioni in Italia, tra queste si citano a esempio l’Inps, il Ministero della Salute e la Polizia di Stato. Con la Cie è inoltre possibile accedere ai servizi on line delle PA europee con il massimo livello di sicurezza possibile come previsto dal regolamento europeo 910/2014 (eIdas). Scaricando l’app “CieID” sul proprio smartphone è possibile accedere ai servizi on line, sia da telefono che da computer.

Ecco la lista completa dove però non sono presenti i Comuni che rientrano però nella Regione di appartenenza citata:

Comune di Chiampo

Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa)

Regione Liguria – Sportello dei pagamenti

Regione Toscana

Regione Lombardia – Fascicolo Sanitario Elettronico

Servizi “Torino Facile”

Città di Trento (cartella Asl)

Regione Piemonte

Regione Puglia

Regione Emilia Romagna

Comune di Arcore

Regione Marche

Inps

Comune di Roma

Ministero della Salute

Comune di Genova

Comune di Fagnano Olona

Polizia di Stato

Comune di Palermo

Regione Lazio

Comune di Pesaro

Comune di Rozzano

Comune di Biella

I soggetti privati che hanno integrato l’accesso con “Entra con Cie” ai propri servizi sono Namirial e Servizi Locali

Il numero di emissioni

Dal 2016, anno di avvio del progetto, il numero di emissioni è cresciuto costantemente, arrivando a un volume annuo di circa 7 milioni di Cie con oltre 500mila Cie consegnate ogni mese; l’Italia potrà quindi rispettare la scadenza del 2026, stabilita dal Regolamento europeo 1157/2019, che prevede che potranno circolare solo carte di identità elettroniche (a Roma 928.117, a Milano 551.008, a Napoli 432.019, a Torino 218.366, a Bologna 122.396, a Bari 116.769, a Firenze 92.139).

