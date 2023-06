Consip, via alle gare per il rinnovo del parco IT della PA: sul piatto 300 milioni

Ben 210 mila personal computer a basso impatto ambientale, 25mila workstation grafiche e 30mila monitor, oltre a 65mila stampanti e 35mila apparecchiature multifunzione: è quanto la pubblica amministrazione avrà modo di acquistare grazie alle due nuove gare Consip, del valore complessivo di quasi 300 milioni di euro, per l’aggiudicazione di contratti “pronti all’uso” destinati al rinnovo del parco apparecchiature informatiche della PA.

Le due iniziative sono utilizzabili anche per gli acquisti finalizzati alla realizzazione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), in quanto consentiranno di acquistare anche apparecchiature ad sostenibilità ambientale – costruite con criteri produttivi socialmente ed ecologicamente responsabili, volti alla riduzione delle sostanze pericolose e al recupero dei materiali – che soddisfano i requisiti Do Not Significant Harm (Dnsh) previsti per i progetti finanziati dal Pnrr.

Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è il prossimo 27 giugno (ore 16) per la gara “Pc desktop, workstation e monitor (ed.3)” e il 4 luglio (ore 16) per la gara “Stampanti (ed.20)”

Pc desktop, workstation e monitor

La gara “Pc desktop, workstation e monitor (ed.3)” – suddivisa in 6 lotti merceologici – prevede l’acquisizione di pc desktop di diverse tipologie (ultracompatti, small form factor, tower) e pc all-in one (integrated desktop computers) a basso impatto ambientale, con sistema operativo a scelta tra Linux e Microsoft Windows 11 Pro e relativi servizi connessi ed opzionali (unità dvd, hard disk aggiuntivi, monitor, schede grafiche), oltre a workstation grafiche e monitor professionali ad alte prestazioni. La fornitura comprende, tra l’altro, consegna, installazione, assistenza e manutenzione per 36 o 60 mesi, servizio di call center, parti di ricambio.

Stampanti

La gara “Stampanti (ed.20)” – suddivisa in 5 lotti merceologici – prevede l’acquisizione di stampanti ad uso personale, stampanti di rete (dipartimentali o per piccoli gruppi di lavoro) e apparecchiature multifunzione, in bianco e nero e a colori, con formati di stampa in A4 e A3. La fornitura comprende, tra l’altro, una dotazione iniziale di materiale di consumo (starter-kit), consegna, installazione, assistenza remota e locale, gestione e manutenzione per 36 mesi, servizio di call center e reportistica.

