Digitale pilastro della ripresa: ecco gli appuntamenti di Forum PA 2020

Come anticipato in un articolo del 27 marzo scorso, quest’anno Forum PA 2020 mette in calendario due grandi appuntamenti: un primo evento tutto digitale dal 6 all’11 luglio, centrato sul tema dell’innovazione per la resilienza del Paese, e un secondo appuntamento in presenza, dal 4 al 6 novembre, dal titolo “Restart Italia”.

L’appuntamento di luglio, tutto online, è una grande novità, una risposta a questo momento di emergenza che richiede nuove soluzioni per non rinunciare a confrontarsi e a guardare al futuro. Al centro dell’evento, il tema dell’innovazione e della trasformazione digitale per la resilienza in alcuni settori chiave: lavoro, industria, formazione, sanità, coesione sociale.

Un tema mai così centrale. Di fronte all’emergenza nazionale legata alla diffusione del Covid-19, il digitale ha rivelato davvero a tutti la sua importanza e la sua forza (permettendo per esempio di portare avanti in modalità smart working molte attività che altrimenti si sarebbero fermate), ma ha anche messo in evidenza contraddizioni e carenze, infrastrutturali, tecnologiche ma anche di competenze. Un’esperienza drammatica, ma che può diventare anche una grande occasione per rivedere approcci e priorità, verso uno sviluppo equo e sostenibile basato sull’uso intelligente dell’innovazione tecnologica e della trasformazione digitale.

Sul sito di Forum PA 2020 è possibile scoprire i primi appuntamenti in programma. Sono infatti già online gli Scenari: dieci momenti di confronto con tavole rotonde, speech di grandi personaggi italiani ed internazionali, punti di vista delle aziende ICT, comunicazioni e prospettive del Governo centrale, testimonianze dei governi regionali e delle amministrazioni locali che sono sul fronte dell’emergenza. Anteprima anche su alcuni Talk, approfondimenti dedicati a tematiche specifiche con amministrazioni e aziende protagoniste della risposta all’emergenza.

Nelle prossime settimane il programma degli eventi si arricchirà con i nomi dei partecipanti e con altri appuntamenti, come Interviste, Seminari, Academy di formazione, Arena delle reti.

Ecco intanto tutti gli Scenari in programma:

• Una PA semplice, vicina e veloce per far ripartire il Paese

• Fare rete: la trasformazione digitale per la coesione, la partecipazione e lo sviluppo della comunità nazionale

• Il digitale e il lavoro: da pericolo a risorsa. Lessons learned

• La governance e l’uso pubblico dei dati

• Abbiamo un piano per il dopo? La salute digitale per tornare dalla grande crisi alla cura delle persone e delle popolazioni

• Apprendimento a distanza e competenze digitali: due sfide per il futuro del Paese

• Le imprese come bene comune: misure e incentivi per orientare la capacità innovativa del Paese

• Trasformazione digitale e sviluppo sostenibile: due obiettivi italiani ed europei che vanno perseguiti insieme

• La comunicazione nell’emergenza ai tempi dell’infosfera

• Città resilienti

Tutti gli aggiornamenti sul sito di FORUM PA 2020 http://forumpa2020.eventifpa.it/it

