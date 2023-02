Digitalizzazione dei servizi pubblici: Italia in stallo nonostante il Pnrr

PA digitale, ancora non ci siamo. Nonostante i piani del Pnrr il nostro Paese rimane sotto la media europea sul fronte della maturità digitale attestandosi in 22esima posizione su 27 Paesi europei per sforzi compiuti nell’attuazione dell’Agenda Digitale e 20esimi per risultati ottenuti. Ancora forte il divario tra regioni del Mezzogiorno e del Centro-Nord, ma sono le stesse regioni più “avanzate” a mostrare il ritardo maggiore rispetto alle regioni simili nel resto d’Europa. Emerge dalla ricerca dell’Osservatorio Agenda Digitale della School of Management del Politecnico di Milano secondo cui serve definire una governance che preveda un forte presidio e coordinamento sui temi dell’Agenda Digitale. Emerge inoltre il nodo gare pubbliche, troppo spesso, dice Mariano Corso, responsabile Scientifico dell’Osservatorio Agenda Digitale, “disegnate con la preoccupazione di prevenire ricorsi e contenziosi e portare competenze di approvvigionamento all’interno di tutte le PA”.

Le risorse messe in campo dal Pnrr

Il Pnrr mette a disposizione risorse mai viste per la digitalizzazione del Paese e della sua PA: complessivamente 48 miliardi, il 37% di tutte le risorse europee per il digitale inserite nel Next Generation EU. Una grande disponibilità, finora ben gestita: l’Italia è infatti il Paese più avanti in Europa nella realizzazione degli interventi previsti nel Pnrr per la trasformazione digitale, avendo già completato il 17% di milestone e target dedicati (contro il 10% di Spagna e Francia e lo zero di 15 Paesi tra cui la Germania).

Eppure nell’edizione 2022 del Desi l’Italia, pur salendo di due posizioni, continua ad attestarsi nella parte bassa del ranking, al 18esimo posto su 27 Stati membri, ancora lontano da Paesi simili, come Spagna, Germania e Francia. Nel dettaglio, l’Italia è 25esima per diffusione di competenze digitali, stabile rispetto allo scorso anno; settima per connettività, guadagnando 16 posizioni rispetto alla precedente rilevazione; ottava per digitalizzazione delle imprese, guadagnando due posizioni; 19esima per digitalizzazione della PA, perdendo una posizione.

Forte il divario Nord-Sud. Ma non solo

L’Osservatorio ha inoltre elaborato i Digital Maturity Indexes, framework di maturità digitale, che mostra comunque una performance del Paese sotto la media europea. Nei Dmi siamo 22esimi su 27 Paesi europei per sforzi compiuti nell’attuazione dell’Agenda Digitale (fattori abilitanti) e 20esimi per risultati ottenuti, a segnalare la necessaria cautela nel leggere i risultati del DesiI troppo positivamente.

Secondo i Desi regionali calcolati dall’Osservatorio emerge il divario tra regioni del Mezzogiorno e del Centro – Nord. Le dimensioni su cui l’Italia è più in difficoltà nel DesiI – capitale umano e servizi pubblici digitali – sono anche quelle con i maggiori divari regionali, dato significativo per comprendere come solo riducendo le disuguaglianze interne l’Italia riuscirà a colmare il gap con gli altri Paesi.

Confrontando le 21 Regioni e Province Autonome italiane con un gruppo di Regioni europee “gemelle”, emerge come anche i territori più avanzati del nostro Paese non siano veri digital champion in Europa. Tutte le Regioni europee simili alle nostre fanno meglio rispetto all’utilizzo complessivo di internet e vincono il confronto su 8 dei 9 indicatori considerati, con l’eccezione dell’accesso alla banda larga. E sono proprio le Regioni del Nord e del Centro (più in alto nel Desi regionale) a mostrare un ritardo maggiore rispetto alle Regioni ad esse simili nel resto d’Europa.

La governance e gli enti locali

Tra le raccomandazioni dell’Osservatorio, perché l’Italia riesca a rispondere alla chiamata digitale, c’è la necessità di definire una governance che preveda un forte presidio e coordinamento sui temi dell’Agenda Digitale. “Dalla banda larga alle competenze digitali, dagli interventi di digitalizzazione del Pnrr a quelli a valere sui fondi strutturali, gli interventi da mettere a terra sono molteplici e complessi. La loro implementazione richiede inoltre una collaborazione, in pochissimo tempo, da parte di una pluralità di attori pubblici e privati – analizza Giuliano Noci, Responsabile Scientifico dell’Osservatorio Agenda Digitale –. Serve una regia forte che tenga alta l’attenzione di tutti a ‘giocare la propria parte’ in modo articolato e produttivo”.

Il fronte degli acquisti pubblici

La PA italiana nel 2021 ha comprato lavori, servizi e forniture per circa 200 miliardi di euro, un valore equivalente alle risorse disponibili grazie al Pnrr. Il nuovo Codice dei contratti pubblici, che entrerà in vigore dal 1° aprile 2023, prevede un’accelerazione nella gestione degli appalti pubblici tramite piattaforme digitali interoperabili e qualificate. Il mercato di tali piattaforme, nel mondo pubblico, vale 28 milioni di euro l’anno.

È necessario realizzare un processo di approvvigionamento completamente digitalizzato e superare i problemi del mercato di soluzioni digitali alla PA italiana. La PA acquista da aziende private sostanzialmente tutte le sue soluzioni digitali, 5,7 miliardi di euro nel 2021, ma il 67% della spesa pubblica in servizi digitali è concentrato nelle mani dei primi 50 fornitori e il 31% nelle mani dei primi 5. Sono necessari mediamente 4 mesi e mezzo per assegnare una gara pubblica per soluzioni digital.

“Se rendessimo più efficaci ed efficienti i processi di procurement pubblico potremmo realizzare vere riforme strutturali, con impatti dirompenti sull’economia dell’intero Paese – afferma Mariano Corso, Responsabile Scientifico dell’Osservatorio Agenda Digitale. – Dobbiamo prima di tutto completare la riforma del Codice dei contratti pubblici, accelerando la loro digitalizzazione. Inoltre, è necessario ripensare ai meccanismi di progettazione e risposta delle gare pubbliche, troppo spesso disegnate con la preoccupazione di prevenire ricorsi e contenziosi e portare competenze di approvvigionamento all’interno di tutte le PA”.

Alla PA il 60% delle risorse

La Pubblica Amministrazione (PA) riveste un ruolo di primo piano nell’attuazione del Pnrr, con almeno il 60% delle risorse destinate a enti pubblici e tutte le risorse gestite e rendicontate da PA. Per la trasformazione digitale dell’apparato pubblico gli obiettivi sono molto sfidanti: sono ben 13 le milestone e 27 i target da realizzare nel 2023, con intenti particolarmente rilevanti sul fronte del procurement, in cui si prevede la completa digitalizzazione di tutto il ciclo di vita dei contratti pubblici e target importanti sui tempi di aggiudicazione delle gare pubbliche, realizzazione e pagamenti.

“Il Pnrr mette a disposizione risorse senza precedenti per la trasformazione digitale: la sua rilevanza impone un’attenta gestione del momento – dice Luca Gastaldi, Direttore dell’Osservatorio Agenda Digitale e membro della Segreteria tecnica per l’attuazione del Pnrr presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -. È importante non fermarsi e raccordare le risorse del PNRR a quella degli altri strumenti disponibili per sostenere la trasformazione digitale del Paese (ad esempio Horizon Europe). Bisogna inoltre assicurarsi che i quasi 10 miliardi di euro dedicati alla trasformazione digitale della PA siano spesi in modo efficace ed efficiente, monitorandone l’impiego nel tempo”.

Il modello “Government as a Platform”

Da diversi anni, il nostro Paese sta cercando di adottare un modello per lo sviluppo e l’erogazione di servizi pubblici digitali “Government as a Platform” con dataset e componenti condivisi, piattaforme per accentrare l’offerta di servizi pubblici, modelli di interoperabilità applicativa basati su API e standard aperti, soluzioni cloud per garantire scalabilità, controllo della sicurezza ed efficienza. Nel 2022 si sono registrati importanti risultati.

Per quanto riguarda i dataset, l’Anpr è ormai una soluzione consolidata, con tutti i Comuni italiani subentrati; il Fascicolo Sanitario Elettronico (seppur attivo dal 2019) non è ancora completamente operativo e interoperabile in tutte le Regioni, ma sono accessibili oltre 417 milioni di referti digitalizzati; quasi 60.000 open data popolano il portale dati.gov.it, un’eccellenza a livello europeo.

Per le piattaforme, pagoPA vede oltre 19.000 PA aderenti, oltre 400 prestatori di servizi di pagamento coinvolti nella piattaforma e circa 650 milioni di transazioni effettuate, per un valore di oltre 126 miliardi di euro; Spid è nelle mani di un maggiorenne su due, con oltre un miliardo di accessi nel 2022, mentre la Cie è stata usata 21 milioni di volte per accedere a servizi digitali; l’App IO nel 2022 è stata scaricata da oltre 32 milioni di italiani e le oltre 12.000 PA presenti nell’App offrono più di 170.000 servizi; è stato finalizzato un Proof of Concept della Piattaforma Notifiche Digitali, che permetterà l’invio di notifiche con valore legale.

Per l’interoperabilità, la Piattaforma Digitale Nazionale Dati attiva dal 21 ottobre 2022, abiliterà lo scambio automatico di dati tra PA e favorirà l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi dati pubbliche, mentre il Progetto Mobility as a Service for Italy (MaaS) prevede di dedicare 57 milioni di euro del Pnrr all’integrazione e all’interoperabilità di servizi di trasporto pubblico e privato.

Per l’infrastruttura cloud, costruito il Polo Strategico Nazionale che ospiterà i dati e i servizi critici e strategici delle PA italiane, è iniziata la migrazione al cloud di dati e servizi pubblici ma siamo ancora lontani dalla dismissione e razionalizzazione degli oltre 11.000 data center attualmente presenti nelle PA italiane.

Serve gioco di squadra e sviluppo di competenze

Le PA locali (Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane, ASL e aziende ospedaliere) gestiranno oltre 66 miliardi di euro del Pnrr e molte delle risorse complementari verranno amministrate direttamente da Regioni e Province Autonome. È necessario affiancare e supportare gli enti locali nell’implementazione dei loro interventi. “È fondamentale fare gioco di squadra – dice Michele Benedetti, direttore dell’Osservatorio Agenda Digitale – semplificando e razionalizzando le interazioni tra titolari e utilizzatori dei fondi, cercando di portare a sistema buone pratiche nell’implementazione e favorendo le aggregazioni tra enti locali. Se non lavoreremo su questi aspetti, i divari di digitalizzazione tra i territori saranno destinati ad aumentare”

“Per l’Italia digitale, questa è la più importante chiamata della storia moderna: dobbiamo rispondere in modo rapido, compatto e ordinato – afferma Alessandro Perego, Direttore Scientifico degli Osservatori Digital Innovation -. Ora è necessario tradurre in realtà le ambizioni del Pnrr, portando a termine nei tempi previsti gli interventi di digitalizzazione e accelerando sugli ambiti più critici, come lo sviluppo di competenze digitali tra la popolazione. Dobbiamo dedicare i prossimi mesi a raccordare visioni, risorse e sforzi che, se non ben allineati, rischiano di far perdere tempo ed energie cruciali”.

