Coronavirus, la nuova mappa online della Protezione Civile

Una mappa interattiva per la visualizzazione della situazione relativa al monitoraggio sanitario sul coronavirus nelle province e regioni d’Italia. L’ha messa a punto il Dipartimento della Protezione Civile con l’obiettivo di garantire un’efficace e trasparente comunicazione istituzionale.

Attraverso il sito del Dipartimento è possibile consultare la mappa geografica dell’Italia e individuare i casi dei contagi. La visualizzazione del numero dei contagi può essere effettuata con un dettaglio che va dal livello regionale alla singola provincia. E fra le informazioni disponibili il totale delle persone positive al coronavirus, il numero dei guariti, quello dei deceduti (i dati sono aggiornati sulla base delle conferme dell’Istituto Superiore di Sanità) e il totale dei casi registrati. Due grafici mostrano inoltre l’andamento nazionale e il dato dei nuovi positivi riferito alle giornate passate.

Gli utenti possono scaricare i dati – forniti dal Ministero della Salute – in formato aperto, corredati di licenza CC-BY e di metadati, in conformità a quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale. L’applicazione Web è stata realizzata utilizzando la piattaforma ArcGIS Online di Esri ed è disponibile in due versioni: mobile e desktop.

I dati vengono aggiornati tutti i giorni alle ore 18, in contemporanea alla conferenza stampa che viene trasmessa attraverso i canali social del Dipartimento della Protezione Civile.

CLICCA QUI PER LA MAPPA INTERATTIVA DELLA PROTEZIONE CIVILE

