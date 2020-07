Sanità digitale, Digital360 lancia l’ecosistema di servizi EmpowerCare

Nasce un nuovo ecosistema di servizi di advisory per supportare gli attori della Sanità nel processo di innovazione. La proposition si chiama EmpowerCare, ed è stata concepita da P4I-Partners4Innovation (controllata di Digital360) per per rispondere all’emergenza sanitaria innescata dal Covid-19 attraverso strumenti di supporto evoluti che adottano il nuovo modello di “sanità connessa”.

Un’offerta completa di servizi consulenziali

L’obiettivo è di mettere a disposizione di aziende ospedaliere di ogni livello, istituti di ricerca, Arnas, Irccs, e di qualsiasi altra struttura sanitaria, un’offerta completa di servizi consulenziali necessari per gestire l’emergenza. Dal supporto nell’implementazione di servizi di video-visita, alla consulenza nella definizione di soluzioni di continuità di cura mirate a garantire l’integrazione tra assistenza ospedaliera e territoriale (che assicurano, quindi, le cure non solo in ospedale ma anche nelle strutture territoriali e persino a casa), fino all’elaborazione di piattaforme di accoglienza digitale e gestione della continuità operativa.

Il supporto consulenziale si focalizza, inoltre, sulla progettazione di nuovi modelli strategici di “connected care”, attraverso servizi che spaziano dalla comunicazione istituzionale alla gestione dei dati, dalla revisione dei processi di logistica sanitaria e schedulazione delle risorse critiche al test di tenuta del sistema della salute nel suo complesso, individuandone le fragilità.

EmpowerCare aiuterà gli operatori sanitari a riprogettare l’accoglienza permettendo al cittadino di prenotare e pagare online le prestazioni, di eseguire le attività di accettazione amministrativa senza passare dagli sportelli, di ritirare online i referti delle proprie prestazioni. Assisterà, inoltre, dipendenti, dirigenti e medici nella gestione della continuità operativa, con la possibilità di lavorare in smart working utilizzando i sistemi aziendali senza interruzioni, potendo condividere documenti, gestire riunioni, formazione ed eventi con partecipanti distribuiti sul territorio.

Il team “Healthcare Innovation” di P4I

Questa nuova linea di servizi, in particolare nell’attuale periodo di emergenza sanitaria, consente di arricchire l’insieme delle consulenze prestate in un ambito, quello sanitario, oggi fortemente sollecitato, e ci si aspetta che contribuisca in maniera positiva ai ricavi del gruppo. Il progetto poggia sull’esperienza del team “Healthcare Innovation” di P4I, che si pone come partner qualificato per la progettazione di processi e servizi conformi alle norme di privacy e sicurezza, per la definizione dei requisiti organizzativi e tecnologici, della loro architettura e dell’integrazione con i sistemi informativi aziendali, oltre che per la ricognizione di mercato e la scelta delle soluzioni tecnologiche più adeguate.

“L’emergenza sanitaria ha evidenziato la necessità di velocizzare la trasformazione digitale del nostro sistema sanitario per realizzare un nuovo modello di sanità più vicina ai cittadini”, afferma Gabriele Faggioli, Ceo di Digital360. “Con EmpowerCare, vogliamo assistere le strutture sanitarie nella progettazione di nuovi modelli e processi organizzativi in grado di adattarsi all’emergenza attuale e alle fasi che seguiranno e nella valutazione delle soluzioni tecnologiche più adatte a rispondere alle mutate esigenze sanitarie della popolazione. L’obiettivo è fornire un pieno supporto agli operatori della sanità nel loro percorso di innovazione”.

