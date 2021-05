Sanità, online il Cup unico nazionale per prenotare visite mediche private - CorCom

Dalle visite specialistiche alle analisi di laboratorio fino agli esami diagnostici. E’ il “menu” offerto dalla nuova piattaforma nazionale per l’e-health privata che nasce dalla collaborazione tra dottori.it, sito e app italiana specializzata in prenotazione di visite specialistiche e CupSolidale.

Servizi sanitari accessibili a tutti

“Rendere i servizi sanitari accessibili a tutti è indispensabile per garantire percorsi di promozione e tutela della salute – dice Angela Maria Avino, Ad di dottori.it – Migliorare la connessione tra medico e paziente, offrire strumenti immediati e di facile utilizzo e arricchire la qualità generale del servizio sanitario fanno da sempre parte del sistema di valori di dottori.it; ecco perché siamo molto felici della collaborazione con CupSolidale che si rivela strategica per garantire un ancora maggiore livello di fruibilità del servizio agli utenti del nostro sito”.

WHITEPAPER Telemedicina: come attivare una valida rete ospedale-medici-territorio Sanità

Grazie alla partnership con CupSolidale, il sito dottori.it diventa un portale unico di prenotazioni sanitarie dove il paziente, grazie alla nuova sezione dedicata può trovare tutto ciò di cui ha bisogno e le strutture sanitarie possono mettere a disposizione degli utenti l’intera gamma dei loro servizi.

Aumenta la domanda di sanità “concorrenziale”

“Quella tra noi e dottori.it – dice Leonardo Aloi Ceo di CupSolidale – sarà una collaborazione che porterà ad un modello integrato di piattaforma digitale per la salute che non ha eguali nel nostro Paese, in grado di soddisfare a 360 gradi il bisogno sanitario di ogni paziente. CupSolidale.it è la prima ed unica piattaforma in Italia che da marzo 2020 a oggi ha erogato a tariffe calmierate oltre 20.000 test per indagare la presenza del Sars-CoV-2 o lo sviluppo degli anticorpi. L’esperienza di questi anni – conclude Aloi – dimostra, numeri alla mano, che la domanda di una sanità senza liste d’attesa, concorrenziale, prossima e facilmente raggiungibile è in continua crescita”.

Nata a Firenze, CupSolidale è una startup che in un triennio, si legge in una nota, “è riuscita a diventare la piattaforma italiana di riferimento per più di 2.500 tipologie di prestazioni sanitarie, in particolare nel settore della Diagnostica per Immagini e Analisi di Laboratorio, comprese tutte le prestazioni connesse al Covid-19”.

Nel 2020 il portale ha registrato oltre 30mila prenotazioni: test sierologici e tamponi sono stati i più richiesti, a seguire ecografie, ortopanoramiche dentali ed elettrocadiogramma.

@RIPRODUZIONE RISERVATA