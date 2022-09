L’offerta Consip di strumenti per l’affidamento di lavori pubblici si amplia con l’avvio del nuovo bando del Sistema dinamico di acquisto della Pa – Sdapa “Lavori di manutenzione”, ora aperto all’abilitazione da parte delle imprese, che potrà essere utilizzato dalle Pa per le negoziazioni di importo superiore alla soglia comunitaria (5,38 mln/€).

Lo strumento offre alle Pa la possibilità di effettuare interventi di manutenzione in due ambiti: manutenzione impianti ed edilizia (circa il 18% dell’importo complessivo degli appalti di lavori: interventi edilizi/impiantistici di manutenzione ordinaria e straordinaria, sugli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Pa); manutenzione stradale (circa il 25% dell’importo complessivo degli appalti di lavori: interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture stradali e delle opere di pertinenza stradale).

Il bando prevede anche la categoria “Servizi di ingegneria e architettura”, vista la possibilità di indire fino al 30/06/2023 “appalti integrati” per l’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori. L’iniziativa è rivolta anche alle Pa che intenderanno affidare i lavori mediante investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte con risorse previste dal Pnrr e/o dal Pnc e/o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea.

I vantaggi dello Sdapa

Lo Sdapa è un sistema telematico attraverso il quale le Pa possono negoziare le proprie gare (appalti specifici) invitando i fornitori abilitati da Consip sugli specifici bandi, aperti per tutto il periodo di validità a qualsiasi operatore economico che soddisfi i criteri di selezione. L’operazione avviene in maniera rapida e semplificata, grazie alla standardizzazione delle procedure e della documentazione di gara, alla semplificazione delle modalità di partecipazione per le imprese, alla significativa riduzione dei tempi di gestione della gara e di valutazione delle offerte per le amministrazioni, nonché a una maggiore concorrenzialità della procedura.

L’offerta Consip nel settore lavori pubblici

Con questo nuovo strumento Consip amplia ulteriormente la propria offerta di strumenti nel settore dei lavori pubblici che comprende già il bando Lavori del mercato elettronico della Pa – Mepa, dedicato agli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, attraverso acquisire tutte le tipologie di lavori pubblici, incluse le nuove opere, non solo per la fase esecutiva, ma anche per le fasi di progettazione e validazione, e la piattaforma per le “Gare in Asp” (Application service provider), ovvero le gare sopra soglia comunitaria bandite autonomamente dalle Pa, con il supporto tecnico-operativo di Consip, avvalendosi a titolo gratuito della piattaforma di e-procurement Mef/Consip, che può essere utilizzata per l’affidamento di tutti i lavori pubblici e delle concessioni di servi

