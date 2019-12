Francesco Paorici è il nuovo direttore generale di Agid

Francesco Paorici è il nuovo Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia digitale (Agid). Lo ha annunciato oggi il Ministro per l’innovazione e la trasformazione digitale Paola Pisano, aggiungendo che Paorici è il profilo migliore emerso dal processo di selezione delle ultime settimane e che ha accettato l’incarico.

“Quello di Francesco Paorici è il miglior profilo fra gli oltre 150 brillanti candidati che si sono proposti e che ringrazio – ha spiegato la ministra – Agid dovrà essere sempre più integrata e coordinata con le attività del Ministero dell’innovazione, in un percorso che, a partire dall’assessment che è stato appena fatto, definisca in modo chiaro gli obiettivi dell’Agenzia e valorizzi le professionalità che già vi lavorano. Senza obiettivi chiari e competenze nessuna organizzazione potrà mai diventare una eccellenza”.

“C’è molto da fare ed è importante proseguire le attività di valore che Agid ha sviluppato in questi anni, concentrando sempre più gli sforzi a servizio del processo di digitalizzazione e innovazione del nostro Paese – ha concluso Pisano – Sono certa che il nuovo Dg lavorerà agli obiettivi comuni della modernizzazione dei servizi, razionalizzazione della spesa e innovazione della PA”.

Francesco Paorici ha un’esperienza decennale in posizioni manageriali nel settore dell’Information and Communication Technology e delle telecomunicazioni, oltre a un solido profilo in ambito digitale. Attualmente ricopre la carica di Head of Group IT & Infrastructure in Docomo Digital e, precedentemente, è stato Global Technology Director di Buongiorno, azienda in cui ha fatto il proprio ingresso nel 2000 dopo un’esperienza di circa tre anni in Telecom Italia.

Il nuovo dg di Agid succede a Teresa Alvaro ed è stato scelto a valle di un percorso di selezione che ha visto la pubblicazione di un bando sulla base del quale sono giunti 174 curricula, sottoposti a una commissione valutatrice composta da tre docenti universitari esperti in ambito digitale, nominati dal Ministro Paola Pisano. Da questi primi 174 profili la commissione ha selezionato i 15 nomi sulla base della miglior rispondenza ai criteri stabiliti dal bando di selezione. Tra questi 15 profili, la ministra ha selezionato una short list di 5, nella quale ha individuato Francesco Paorici come il candidato più idoneo a ricoprire questo ruolo chiave per il percorso di digitalizzazione del Paese.

