Gare e acquisti PA, modelli cloud per spingere i servizi digitali

L’anno 2023 segna un significativo aumento degli investimenti in tecnologia da parte della pubblica amministrazione. Nei primi sei mesi Consip ha registrato acquisti per beni e servizi Ict delle pubbliche amministrazioni per 2,2 miliardi di euro: il 20% degli acquisti complessivi pari a 11,2 miliardi di euro.

Il dato emerge dalle mappe georeferenziate, pubblicate sul sito www.consip.it e sul portale www.acquistinrete.it, relative al primo semestre dell’anno che riportano l’andamento degli acquisti suddivisi per regioni, categorie di prodotti e strumenti di e-procurement più utilizzati.

Si tratta di dati che non solo testimoniano una solida fiducia nel potenziale della tecnologia, ma sottolineano anche il ruolo crescente delle soluzioni digitali nell’ambito della gestione della cosa pubblica.

Le principali voci di spesa e le modalità di acquisto



Tra le principali voci di spesa delle PA ci sono: modelli cloud per piattaforme, infrastrutture e software per la progettazione ed erogazione di servizi digitali, sistemi di sicurezza informatica, servizi applicativi e di sanità digitale.

CATEGORIA SPESA DELLA PA (valori in euro) SERVIZI PROFESSIONALI-SUPPORTO 907.501.542 LICENZE SOFTWARE 536.601.892 BENI E SERVIZI PER ICT 434.951.601 INFRASTRUTTURE IT 163.473.505 SERVIZI TLC 129.477.193 PRINT & COPY 51.404.127 TOTALE 2.223.409.860

Tra le modalità di acquisto, invece, le amministrazioni hanno utilizzato prevalentemente gli Accordi quadro e il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa), per un valore complessivo – per ogni strumento – superiore ai 700 milioni di euro.

STRUMENTO SPESA DELLA PA (valori in euro) ACCORDI QUADRO 789.167.143 MERCATO ELETTRONICO DELLA PA – MEPA 757.698.544 CONVENZIONI 524.355.927 SISTEMA DINAMICO DI ACQUISTO – SDAPA 152.188.246 TOTALE 2.223.409.860

Regioni, chi sono i big spendor?

Da una lettura attenta delle mappe emerge che il Lazio è la Regione che ha acquistato di più, fino al 50% della spesa totale (1,1 miliardi di euro) seguita da Lombardia, Veneto e Campania (ciascuna per un valore compreso tra 100 e 200 milioni di euro).

REGIONE SPESA DELLA PA (valori in euro) LAZIO 1.113.216.343 LOMBARDIA 167.076.947 VENETO 138.626.520 CAMPANIA 119.608.694 SICILIA 97.390.008 PIEMONTE 79.253.839 PUGLIA 71.574.013 CALABRIA 66.301.054 TOSCANA 64.694.712 EMILIA ROMAGNA 63.889.119 SARDEGNA 51.122.761 MARCHE 31.686.292 FRIULI VENEZIA GIULIA 30.240.535 LIGURIA 30.024.036 ABRUZZO 26.655.145 TRENTINO ALTO ADIGE 25.354.518 UMBRIA 16.164.293 BASILICATA 13.533.962 MOLISE 11.909.817 VALLE D’AOSTA 5.087.251 TOTALE 2.223.409.860

Semplificazione ed efficienza

“Semplificazione ed efficienza sono le variabili su cui Consip punta per supportare sempre di più le pubbliche amministrazioni nei processi di acquisto digitali, soprattutto guardando al Pnrr e agli obiettivi di transizione digitale delle PA”, fanno sapere da Consip.

I contratti pronti all’uso

Per favorire la rapida acquisizione di beni, servizi Ict funzionali ai progetti Pnrr, Consip, in qualità di centrale di acquisto nazionale, mette a disposizione delle amministrazioni attuatrici contratti cosiddetti “pronti all’uso”.

Ad oggi, Consip offre infatti – sullo specifico ambito Ict – la disponibilità di contratti di acquisto per un valore di 9 miliardi di euro, di cui 7,1 miliardi di euro utilizzabili per il Pnrr, attraverso 26 iniziative che coprono tutte le esigenze delle Pubbliche Amministrazioni nel loro processo di trasformazione digitale in attuazione dei progetti Pnrr. Nei prossimi sei mesi saranno attivati ulteriori contratti Ict per circa 4 miliardi di euro.

“Consip svolge dunque un ruolo sempre più nevralgico all’interno dei meccanismi di funzionamento della PA, con l’obiettivo di sostenere il cambiamento nella gestione e nello sviluppo dei servizi digitali, attraverso un utilizzo efficiente e trasparente delle risorse pubbliche“, conclude la società.

