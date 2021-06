Spid per ottenere la cittadinanza italiana, ecco come fare

Aumenta il numero di servizi accessibili via Spid. Oggi il ministero dell’Interno comunica che, da oggi, anche la cittadinanza italiana si ottiene tramite didentità digitale. “L’istanza per la concessione della cittadinanza italiana oggi, per i residenti in Italia, si presenta telematicamente sul portale dedicato del ministero dell’Interno con Spid, il Sistema pubblico di identità digitale – si legge – Oltre a garantire un’autenticazione semplice e veloce alla piattaforma, l’accesso tramite l’identità digitale consente di evitare la successiva convocazione del richiedente negli uffici allo scopo di verificarne le generalità, rendendo la procedura più snella e veloce”.

Si tratta dell’aspetto più significativo del processo di digitalizzazione del procedimento di concessione della cittadinanza italiana avviato da tempo e ora completato grazie alle progressive innovazioni introdotte dalla direzione centrale per i Diritti civili, la Cittadinanza e le Minoranze del dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione del ministero, in linea sia con le aspettative degli utenti di velocizzazione delle pratiche sia con le esigenze di funzionalità ed efficienza delle prefetture e degli uffici centrali

interessati.

In quest’ottica, anche la fase successiva alla presentazione dell’istanza è snellita e tutta digitale: le comunicazioni con l’utente avvengono sulla piattaforma informatica Cives, attraverso la quale l’interessato può ricevere atti e documenti. Scaricando gratuitamente sul proprio smartphone l’App Io l’utente può, inoltre, avere informazioni sull’andamento della sua pratica di cittadinanza, e interagire con gli uffici.

