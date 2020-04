Mascherine anti-Covid tracciate, via allo sportello Dogana Amica

Prende il via la nuova iniziativa di servizio online messa a punto da Adm (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) in stretta collaborazione con Sogei. Si tratta dello Sportello Dogana Amica aperto e funzionante nella homepage del sito istituzionale dell’Agenzia.

Lo sportello mette a disposizione un importante e rapido canale informativo per quanti – enti pubblici, strutture ospedaliere o sche svolgono servizi di pubblica utilità – siano impegnati a reperire per la collettività mascherine, altri dispositivi di protezione individuale (Dpi) o materiale sanitario per il contrasto al Covid-19 al fine di tracciare con immediatezza la merce e verificarne in tempo reale lo status doganale.

L’idea, realizzata a tempo di record, è nata a seguito delle tante segnalazioni dei giorni scorsi su presunte lungaggini delle operazioni doganali che, in realtà, una volta esaminati i casi concreti, vanno lette come ritardi dovuti a merce che ancora non è stata spedita verso l’Italia, a documentazione incompleta o incoerente presentata dallo spedizioniere-importatore o, addirittura, alla circostanza che quest’ultimo non si presenta, alle volte anche per giorni, negli uffici dell’Agenzia per avviare le pratiche di sdoganamento.

“Se sei un Ente Pubblico, una Struttura Ospedaliera o un Soggetto che svolge un servizio di Pubblica Utilità e ti è stato detto che la dogana ha inspiegabilmente bloccato mascherine, altri dispositivi di protezione individuale o materiale sanitario per il contrasto al Covid-19 a Te destinato, molto probabilmente non è vero”. Questo si legge nella schermata di apertura dello Sportello Dogana Amica a cui si accede dalla sezione Emergenza Covid 19 presente nella homepage del sito istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Lo sportello consente di verificare se la merce viaggia accompagnata dai moduli prescritti e, se del caso, di anticipare le informazioni e le dichiarazioni necessarie tramite compilazione e invio di un semplice modulo online grazie al quale si viene presto contattati e si ottengono subito le informazioni necessarie.

