PA digitale, 3-I al via: gara da 1 miliardo per i servizi Inps

Via alle attività di 3-I, lasoftware house pubblica a servizio del welfare, voluta dal presidente dell’Inps, Pasquale Tridico e attuata dal Governo Meloni lo scorso mese di dicembre.

La gara Inps

L’operativa della Spa inzia con la gara da 1 miliardo per i servizi di sviluppo applicativo di Inps. “Ringrazio il presidente Tridico, per avere in pochi mesi fatto di tutto per dare a 3-I quanto necessario per operare – dice il presidente di 3-I, Claudio Anastasio – Manca ancora molto, ma questa gara è il primo passo e a breve arriveranno anche le strutture operative interne per rendere reali le economie di scala, il risparmio economico e, soprattutto, la potenza innovativa, citata dal presidente Tridico al momento della presentazione della società 3-I”.

“La gara Inps indetta dal presidente Tridico va nella giusta direzione di coinvolgere le migliori competenze pubbliche e private ed è, di fatto, il battesimo di 3-I, che partendo dalla gestione della gara, costituirà nei prossimi tre anni il polo strategico di informatica del welfare nazionale – spiega Anastasio – L’iniziativa di Inps, sotto la guida del presidente Tridico, dà slancio e forza alla società voluta dal Presidente Draghi e attuata in tempi velocissimi dalla presidente Meloni, nell’ambito delle attività legate al Pnrr, di cui 3-I è uno degli elementi portanti nel settore della digitalizzazione della nazione”.

I prossimi passi

“I prossimi passi sono operativi – conclude il presidente – Oltre alla gara, che sarà gestita da 3-I come da suo statuto e seguendo la visione del presidente Tridico, 3-I a breve avvierà le assunzioni di personale per la creazione della struttura operativa, diventando di fatto il motore della digitalizzazione dell’Italia”.

3-I Spa, cos’è e cosa fa

3-I è la software house pubblica, pervista dal Pnrr 2, che si occupa di sviluppare servizi e software per Inps, Inail e Istat.

“Al fine di favorire maggiore efficienza e celerità d’azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza” – si legge nel provvedimento – sarà costituita una società ad hoc.

La società, a capitale interamente pubblico è finalizzata allo sviluppo, alla manutenzione e alla gestione di soluzioni software e di servizi informatici a favore delle pubbliche amministrazioni centrali. Lo statuto è stato approvato dai ministri vigilanti, tra cui il ministro per la Pubblica amministrazione, e il capitale sociale sarà interamente sottoscritto e attribuito all’Inps, all’Inail e all’Istat.

Claudio Anastasio, chi è il presidente di 3-I

Fondatore di tNotice, Claudio Anastasio, è conosciuto, soprattutto, per essere tra i maggiori esperti in tematiche digitali legate alla cybersecurity e ai servizi elettronici di recapito certificato e firma digitale a norma europea.

Anastasio sta sta lavorando per rendere operativa la società con partnership industriali “once only” Made in Italy.

