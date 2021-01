PA social rilancia sulla comunicazione digitale. Ecco la strategia 2021 - CorCom

PA social al rilancio con l’ingresso nel 2021. L’associazione dedicata alla comunicazione e informazione digitale riparte con una serie di iniziative già messe in cantiere. Dopo i 12 intensi mesi appena passati – si legge in una nota, l’associazione ora “guarda al futuro come interprete dei cambiamenti imposti dalla pandemia nella pubblica amministrazione”.

Al via la nuova campagna sui canali social “Semplice. Vicina. Digitale” che punta a “raccontare e aiutare la PA a portata di smartphone, disponibile verso i cittadini che hanno bisogno di una comunicazione chiara e diretta, capace di dare informazioni tempestive e allo stesso tempo in grado di aiutare a risolvere, attraverso l’uso sempre più diffuso dei social e delle chat, i problemi di ogni giorno, consapevole del fatto che la svolta digitale è già iniziata”.

Avanti con la riforma della legge 150

Al centro delle strategie anche la petizione lanciata su change.org, per la riforma della legge 150 del 2000, tema al centro del tavolo aperto presso il ministero per la PA. L’obiettivo è riconoscere le nuove professionalità, “sempre più indispensabili al buon funzionamento della macchina amministrativa – si legge nella nota – e al lavoro di eliminazione delle barriere della burocrazia che ne appesantiscono il funzionamento, e quindi di conseguenza riorganizzare il lavoro della comunicazione nel settore pubblico. Un lavoro che dunque continuerà anche nei mesi che verranno con l’obiettivo di arrivare al più presto alla nuova definizione della normativa”.

Ingresso in “Repubblica digitale”

Quest’anno inoltre PA Social è entrata in “Repubblica Digitale”, iniziativa promossa dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, con l’obiettivo di contribuire al percorso nazionale sulle competenze digitali.

“Semplice, vicina, digitale. È la Pubblica Amministrazione che ci aspettiamo nella nuova normalità – dice Francesco Di Costanzo, presidente dell’associazione -. Molto è stato fatto, ma ancora resta tanto da mettere in campo per far sì che la rivoluzione digitale sia strutturale. PA Social, anche per il 2021, mette a disposizione un’ampia attività di divulgazione, formazione, ricerca e la grande comunità e rete nazionale di professionisti della comunicazione e informazione digitale per raggiungere nuovi obiettivi”.

Intanto anche per il 2021 è partita la campagna di adesione a PA Social, che prevede anche la novità di un accesso agevolato per gli studenti.

