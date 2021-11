Pnrr, si apre la caccia online agli esperti: via al portale InPA - CorCom

Il Portale inpa.gov.it ha l’obiettivo di rendere veloce e trasparente il reclutamento nel pubblico impiego e di innalzare la qualità del capitale professionale delle pubbliche amministrazioni. I professionisti possono inserire il proprio curriculum, le proprie esperienze e le proprie competenze; indicare le proprie preferenze; essere informati dei bandi adatti al loro profilo professionale; ricercare nella banca dati unica delle opportunità offerte dalla Pa; e candidarsi per le varie opportunità di lavoro.

Da parte loro le pubbliche amministrazioni possono registrarsi in modalità self-service e attingere a un potente strumento di recruiting; ricercare nella banca dati dei professionisti del Portale i profili più adatti al proprio fabbisogno, informarli e invitarli a partecipare alle selezioni; pubblicare bandi e avvisi e gestirne l’iter in modalità informatizzata sino alla relativa conclusione; monitorare le candidature e le liste di professionisti iscritti.

Caccia aperta alle competenze specialistiche

Come primo caso concreto, ci sarà l’assunzione di 1000 professionisti, sempre previsti dal Pnrr, per il supporto alle amministrazioni territoriali nella gestione dei procedimenti amministrativi complessi ovvero per la semplificazione. Il portale raccoglierà tutte le candidature e renderà disponibile alle Pa interessate l’elenco dei professionisti che si sono candidati ai singoli avvisi.

Si tratta di figure di segmento alto, ha chiarito Brunetta, mentre le altre risorse che arriveranno per il Pnrr saranno costituite da “tecnici professionisti diretti e indiretti”, ma i dettagli sono da definire in corso d’opera in base ai progetti che saranno avviati. Sui salari, ha affermato il ministro, “sarà necessario un processo evolutivo legato ai contratti a termine, magari legata a una premialità del contratto a termine. Ma la mia preoccupazione non è questa, quanto piuttosto di trovare le specializzazione sul mercato”, ovvero trovare le persone con le competenze necessarie per realizzare i progetti.

Gli obiettivi di InPA

A regime, entro il 2023, il Portale ospiterà anche i bandi dei concorsi pubblici ordinari, in sinergia con la Gazzetta Ufficiale, nonché le procedure di mobilità dei dipendenti pubblici.

InPa – istituito originariamente dalla legge 56/2019, inserito nel Pnrr e disciplinato definitivamente dal decreto legge n. 80/2021 (convertito con la legge n. 113 del 6 agosto 2021) – sarà il luogo del cambiamento della Pa: lo spazio in cui fotografare in tempo reale il rinnovamento del capitale umano pubblico e in cui le offerte di lavoro si incontreranno in modo concreto, trasparente e in tempo reale con le aspettative e le competenze di milioni di professionisti.

Registrandosi al Portale InPa tramite Spid, i cittadini potranno quindi caricare i propri dati, il percorso formativo, le specializzazioni, le competenze e le esperienze professionali nel form appositamente predisposto per garantire la sicurezza dei dati sensibili.

Per la ricerca e il reclutamento dei profili professionali necessari alle pubbliche amministrazioni, InPa si avvarrà anche delle banche dati specifiche dei professionisti iscritti agli Albi e di quelle delle professioni non ordinistiche. A tal fine, il 16 luglio scorso è stato siglato un Protocollo d’intesa tra il Dipartimento Funzione pubblica e ProfessionItaliane, che riunisce la Rete delle professioni tecniche e i Cup: un universo di circa 1,5 milioni di professionisti.

Analogamente, il 4 agosto, è stato sottoscritto il Protocollo con il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (oltre 120 mila professionisti) e con Assoprofessioni, che organizza circa 50mila addetti appartenenti alle professioni non regolamentate (tra le quali gli esperti ambientali e di sicurezza del lavoro). Altri analoghi protocolli sono in corso di definizion