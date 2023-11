Pubblica amministrazione, il Parlamento Ue: “Dopo 70 anni è tempo di svolta digitale”

Dopo 70 anni di sviluppo della pubblica amministrazione dell’Ue, è giunto il momento di presentare una proposta legislativa che definisca i principi di buona amministrazione, con attenzione particolare ai processi di digitalizzazione. È il punto focale della relazione approvata dalla Plenaria di Strasburgo del Parlamento europeo con 531 sì, 17 no e 66 astensioni.

Le richieste dei deputati

I deputati chiedono alla Commissione di inserire i principi di buona amministrazione in una legislazione vincolante. Sostengono che una nuova legge che stabilisca le regole procedurali generali che disciplinano le attività amministrative delle istituzioni dell’Unione non solo aumenterebbe la trasparenza, ma renderebbe anche più efficiente l’amministrazione dell’Ue. Inoltre evidenziano come la digitalizzazione e il progresso di nuove tecnologie come l’intelligenza artificiale o il processo decisionale automatizzato, possono svolgere un ruolo chiave nella modernizzazione della pubblica amministrazione dell’Unione. E che, dunque, per governare questi processi servano regole ad hoc.

Secondo i parlamentari, il nuovo regolamento dovrebbe tenere conto di principi importanti come quella di del “once only”, secondo il quale ogni utente dovrebbe fornire i propri dati una sola volta quando interagisce digitalmente con l’amministrazione dell’Unione.

Interoperabilità e accessibilità

Altri due pilastri, secondo Strasburgo, sono l’interoperabilità, l’accessibiltà dei servizi a tutela dei fragili e il principio “denaro pubblico – codice pubblico”, secondo il quale il codice sorgente di qualsiasi software sviluppato utilizzando denaro pubblico dovrebbe essere reso disponibile al pubblico per la revisione e il riutilizzo.

Gli eurodeputati chiedono infine anche tutorial online per aiutare i cittadini a capire come utilizzare i servizi pubblici digitali e chiedono che la dirigenza sia responsabile della sicurezza informatica, garantendo al contempo una formazione sufficiente per il personale anche sulle soluzioni digitali impiegate.

