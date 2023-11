Smartphone d’oro 2023, sul podio l’Università degli Studi di Bergamo

L’evento ha visto la consegna del premio, realizzato a Murano dal maestro Mariano Memo, oltre che alla prima classificata anche allae allaPer i premi tematici:al Comune di Perugia; ila Ifo Regina Elena, Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari, Asl Biella, Asl Foggia;al Comune di Milano e al Comune di Chieri;al Mulino di Basaldella, al Parco Archeologico del Colosseo e al Distretto del Novese;al Comune di Roccella Jonica, la Provincia di Chieti e all’Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda;a Regione Puglia, Dipartimento della Funzione Pubblica e Direzione centrale Comunicazione Inps;a Ministero dell’Istruzione e del Merito, Equipe Formativa Territoriale Usr Piemonte, Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica;(in collaborazione con Yes I Code) a Roma Capitale, Comune di Genova e Comune di Campobasso;a Asl Salerno e Comitato Expo 2030;a Fondazione EuroRoma 2024 e Turismo Torino;, in collaborazione con DiCultHer, a Azienda Usl Ferrara;, in collaborazione con Digital Angels, a Garante per la protezione dei dati personali.a Ater Matera; Animenta Aps; Garda Dolomiti Azienda per il Turismo; Federsanità; Comune di Valenzano e Agenzia Industrie Difesa.

“Un successo straordinario per il Super Day di PA Social – commenta il– tanta partecipazione, contenuti di qualità, un’altra dimostrazione della straordinaria vitalità del mondo della comunicazione e informazione pubblica digitale . Una comunità già pronta e attiva per affrontare anche le nuove sfide del presente e del futuro, come l’intelligenza artificiale e il metaverso . Continuiamo con il lavoro correndo sulla strada dell’innovazione e con sempre maggiore impegno per una matura cultura digitale di PA, imprese, professionisti, cittadini. Complimenti a chi oggi ha vinto un premio per il proprio lavoro di comunicazione digitale, grazie a chi ha contribuito alla realizzazione della prima docuserie italiana dedicata al settore, grazie ai tantissimi che ogni giorno in tutta Italia offrono comunicazione, informazione, servizi e dialogo ai cittadini. Anche per questo oggi abbiamo ribadito la proposta di inserire, finalmente, anche l’educazione al digitale in Costituzione”.