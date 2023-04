“Stiamo lavorando a uno schema di decreto legislativo sui controlli sulle attività economiche. Dobbiamo garantire alle imprese maggiore stabilità e certezza, eliminare duplicazioni e trovare soluzioni efficaci e fare in modo che abbia vigore e funzioni il fascicolo informatico d’impresa. È un cambio di passo di straordinaria importanza”.

Lo afferma il ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, che ha incontrato la Giunta di esecutiva di Confartigianato.

La bozza è allo studio del ministero, e prevede la generazione di “un registro dei controlli digitale, accessibile a ogni amministrazione pubblica, con la possibilità di verificare in tempo reale se un’impresa sia stata sottoposta a controlli, in che modo e quali”. “A breve – aggiunge Zangrillo – convocheremo le imprese perché vorremmo arrivare al Consiglio dei ministri con una proposta che sia letta e condivisa con loro”.

Superare la frammentazione delle piattaforme digitali

“La frammentazione delle piattaforme digitali – chiarisce Zangrillo – è un aspetto critico, soprattutto a livello locale, da regione a regione, spesso da comune a comune. L’obiettivo è creare un unico front-office con il quale le imprese possano dialogare, e garantire uniformità di accesso ai servizi”. “La semplificazione – aggiunge – assume un ruolo sempre più centrale nel rapporto tra Pubblica amministrazione e imprese. È innegabile che procedure e adempimenti si siano stratificati in modo disordinato, trasformando la complessità in complicazione e determinando ostacoli e rallentamenti. L’obiettivo assegnato dal Pnrr è di reingegnerizzare e digitalizzare 600 procedure entro il 2026, 200 delle quali entro il 2024. Abbiamo già raggiunto un quarto dell’obiettivo fissato al 2024, dando boost a investimenti e cantieri. Dobbiamo continuare su questa strada in collaborazione con le associazioni di categoria. È solo insieme che possiamo arrivare lontano”.

E i dipendenti pubblici promuovono la PA come datore di lavoro

Intanto i dipendenti pubblici “promuovono” la PA come datore di lavoro e ne riconoscono gli sforzi per essere inclusiva e moderna: una nuova immagine lontana da vecchi stereotipi e pregiudizi che hanno contribuito a limitarne negli anni le potenzialità. Ma la funzione HR nel settore pubblico è ancora troppo “burocratica” e legata a semplici compiti amministrativi, con molta strada da compiere nelle strategie di employer branding e nelle metodologie avanzate di recruiting. È quanto emerge dall’indagine realizzata da Fpa, società del gruppo Digital360, per Indeed.

L’indagine, “Attrarre talenti e valorizzare le persone: le strategie di employer branding nella pubblica amministrazione”, da un lato ha analizzato l’opinione di 1.289 dipendenti pubblici riguardo a cultura aziendale, valori, caratteristiche, miglioramenti da realizzare nella propria organizzazione, dall’altro ha indagato la maturità degli enti nelle strategie di promozione delle opportunità di lavoro e di valorizzazione dell’immagine aziendale, attraverso una survey su 67 dirigenti delle risorse umane delle principali amministrazioni centrali, locali e società pubbliche italiane.

Necessario sviluppare una cultura dell’employer branding

“Come motore delle strategie di ripresa del Pnrr, la PA deve attrarre nuovi talenti e professionalità, sviluppando una cultura dell’employer branding che promuova le opportunità di impiego e al tempo stesso valorizzi l’ente come organizzazione dinamica, flessibile e attenta alle persone – commenta Gianni Dominici, direttore generale di Fpa -. L’indagine rivela come la PA sia sostanzialmente apprezzata come datore di lavoro, percepita vicina ai suoi lavoratori, sempre più moderna e inclusiva: un’immagine lontana dai classici stereotipi e più in linea rispetto al ruolo che è chiamata a svolgere nelle grandi sfide per il paese. Ma questo mood deve tradursi in azioni più incisive per la valorizzazione e la promozione delle amministrazioni, che fanno ricorso in modo ancora troppo limitato a metodologie avanzate di recruiting e di employer branding”.

