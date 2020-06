Banche dati rivendute ai call center: 20 indagati

Accedevano abusivamente alla banca dati dei clienti di Tim per poi “rivendere” le informazioni sui contatti ai call center. Con quest’accusa la procura di Roma e la Polizia Postale hanno eseguito tra Lazio e Campania 20 misure cautelari che hanno riguardato alcuni dipendenti “infedeli” dell’operatore e i responsabili di alcuni call center. Tredici degli indagati sono ora agli arresti domiciliari, mentre per altri sette è stato disposto l’obbligo di dimora. L’operazione ha coinvolto per le indagini e le perquisizioni circa cento agenti ed esperti informatici.

Tra le accuse per gli indagati ci sono quelle di accesso abusivo alle banche dati dei gestori di telefonia che conservano informazioni tecniche e personali dei clienti, e il trattamento illecito di quei dati. Gli “infiltrati” all’interno della compagnia telefonica, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, si occupavano di accedere abusivamente alle banche dati e di carpire le informazioni sugli utenti, mentre i call center acquistavano queste informazioni ottenute illegalmente per sfruttarli nelle offerte commerciali che proponevano.

L’inchiesta ha avuto origine da una denuncia presentata proprio da Tim, dove la sicurezza interna era stata insospettita da attività anomale sui data base, anche nelle ore notturne o in orari non lavorativi.

“Tim desidera esprimere il più vivo ringraziamento all’Autorità Giudiziaria e alla Polizia di Stato – Polizia Postale e delle Comunicazioni – per aver portato a termine con successo l’indagine relativa alla divulgazione e commercio abusivo di dati anagrafici e numeri telefonici della clientela – si legge in una nota dell’operatore – Grazie ai provvedimenti adottati dal Gip del Tribunale di Roma si chiude oggi una vicenda grave che proprio Tim aveva denunciato alla Procura della Repubblica di Roma un anno fa, a seguito di una accurata indagine interna. A seguito dei provvedimenti decisi dalla magistratura, Tim ha subito proceduto con misure disciplinari nei confronti del personale coinvolto e si costituirà parte civile nel processo in quanto parte lesa – prosegue il comunicato – i fatti oggetto dell’indagine rappresentano da tempo un fenomeno grave che arreca danni significativi non solo al Gruppo ma all’intero settore delle telecomunicazioni, alterando le regole della libera concorrenza”.

“Tim precisa infine che, oltre ad aver collaborato fattivamente con gli inquirenti nel corso di tutto il periodo dell’indagine – conclude la nota – ha inviato segnalazioni sul tema all’Agcom al fine di proteggere al meglio la sua clientela”.

