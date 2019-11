Garante Privacy, 66 le donne candidate. Ecco chi sono

Corcom pubblica la lista e i curricula delle candidate a Garante Privacy. Sono 66 su circa 250 totali fra Camera e Senato, dunque meno della età. Si contano sulle dita di una mano le super-esperte, ossia professioniste che vantano esperienze e competenze per poter ambire davvero al ruolo di Presidente o di membro dell’Authority. La categoria più rappresentata è quella delle avvocatesse e delle docenti universitarie. Ma all’appello non mancano ex assessori, giovani diplomate e neo-laureate, impiegate e inoccupate. Ecco chi sono tutte le candidate (per visualizzare il curriculum completo cliccare sul nome)

1) Chiara Alvisi

Avvocato e docente di diritto privato all’Università di Bologna, membro dell’Arbitro bancario e finanziario di Banca D’Italia (collegio di Bologna) e del Giurì dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria

2) Alessia Artibani

Avvocato titolare dello studio legale A&A, Data protection officer de Le Assicurazioni di Roma, consulente privacy di aziende nel settore Ict

3) Paola Balducci

Avvocato, ex assessore alla Regione Puglia e deputata dal 2006 al 2008, componente laico del Consiglio di presidenza della Corte dei Conti e del Consiglio superiore della Magistratura

4) Alessandra Benedetta Ballarò

Laureata in giurisprudenza è Data protection officer per aziende e PA

5) Barbara Baratto Vogliano

Avvocato

6) Elena Bassoli

Avvocato e docente a contratto in Comunicazione elettronica all’Università di Genova, Presidente nazionale Angif (Associazione nazionale giuristi, informatici e forensi), Presidenye Csig-Genova (Centro studi informatica giuridica)

7) Daniela Bataloni

Avvocato con competenze in privacy, formatore presso aziende e PA e consulente in materia di diritto alla protezione dei dati personali

8) Teresa Bene

Avvocato, Professore ordinario di Diritto Processuale Penale all’Università della Campania “LuigiVanvitelli”

9) Loredana Bossi

Attività di docenza alla Laurea Magistrale in Relazioni del Lavoro e Master in Safety Management di I° e II° livello all’Università di Modena e ReggioEmilia e alla Fondazione Marco Biagi e titolare di A &T (Ambiente Tecnologia Formazione)

10) Ginevra Bruzzone

Laurea in economia alla Bocconi e master in Economics, London School of Economics and Political Science è esperta di diritto della concorrenza e di diritto europeo. È vice-direttore generale di Assonime, coordinatore, insieme al Professor Chris Nash dell’Università di Leeds, dell’Advisory Board dell’Autorità di regolazione dei trasporti (Art) e membro del Consiglio direttivo della sezione italiana della Camera di commercio internazionale e dell’Advisory Committee del 4ip Council di Monaco.

11) Maria Caterina Cabiddu

Avvocato e data protection officer per l’Ordine degli Avvocati di Cagliari. Fiduciario di Cncp, Coordinamento nazionale counselor professionisti

12) Feliciana Capone

Certificazione Data protection officer Eipass

13) Valentina Carollo

Avvocato con Master di II livello in “Diritto dell’informatica e teoria e tecnica della normazione” – Università La Sapienza di Roma, è data protection officer delle Università degli Studi di Trieste, Udine e Scuola Superiore degli Studi Avanzati di Trieste-Sissa e presso il Comune di Bolzano

14) Daniela Carrus

Avvocato per conto dell’Inps, Arbitro e Mediatore per la Camera di Commercio di Cagliari

15) Anna Cataleta

Avvocato, da oltre 15 anni si occupa prevalentemente di privacy e ha rivestito ruoli di responsabilità per importanti imprese italiane. Senior legal advisor di P4I-Partners4Innovation e responsabile della protezione dei dati anche in ambito pubblico, svolge attività di docente in master universitari e in scuole di formazione giuridica. Ex responsabile della protezione dei dati dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza (Agia) è membro del Comitato Scientifico di Federprivacy e membro Iapp -International association of privacy of privacy professional.

16) Ginevra Cerrina Feroni

Avvocato, professore ordinario di Diritto Costituzionale Comparato ed Europeo (SSD IUS 21) presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Firenze.

17) Annalisa D’Orazio

Dal 2012 Capo di Gabinetto dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom).

18) Maria Teresa De Carlo

Data protection officer Fisiokinesiterapia Bagnarese

19) Giovanna De Minico

Docente della Facoltà di Giurisprudenza, Federico II Napoli

20) Federica De Stefani

Avvocato con competenze specifiche in materia di privacy e tutela dei dati personali, diritto delle nuove tecnologie, contrattualistica e diritto sportivo Professore a contratto di Unitelma Sapienza, corso di Web Community Manager e di Unicollege, Istituto a ordinamento universitario per mediatori linguistici

21) Gabriella De Stradis

Dirigente del Ministero dello Sviluppo economico

22) Claudia Del Re

Docente a contratto, Università degli Studi di Firenze, Scuola di Ingegneria, Consulente legale in Diritto della Proprietà Industriale e Brevettazione nell’area biomedico-sanitaria in supporto a Fondazione Toscana Life Sciences –Regione Toscana.

23) Luisa Annamaria Di Giacomo

Avvocato, dal 2012 consulente privacy presso aziende IT e dal 2018 Data protection officer presso PA e società private in ambito sanitario

24) Monica Di Paolo

Criminologa dell’Associazione Nazionale dei Criminologi e Criminalisti, specializzata in Criminologia Investigativa e Forense

25) Fernanda Faini

Responsabile Assistenza giuridica e normativa in materia di amministrazione digitale presso la Regione Toscana, Funzionario legislativo-legale presso la Regione Toscana, Docente a contratto del corso “Diritto e nuove tecnologie” (IUS/20) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Telematica Internazionale Uninettuno. È membro dello Steering Committee dell’Unità di ricerca “Babel -Blockchains and Artificial Intelligence for Business, Economics and Law” del Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa dell’Università degli Studi di Firenze. Affiliate scholar dell’Information Society Law Center dell’Università degli Studi di Milano

26) Carla Faralli

Professore ordinario di Filosofia del Diritto e direttore del Master universitario di I° livello in Trattamento dei dati personali e Privacy officer all’Università di Bologna Alma Mater

27) Enrica Fasci

Avvocato, svolge attività di tutor didattico presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli

28) Grazia Daniela Ferlito

Segretario comunale al Comune di Campo Calabro

29) Federica Ferri

Avvocato, si occupa di privacy. È presidente della Camera civile di Pavia

30) Cristina Froio

Docente e consulente aziendale in materia di Privacy e Sicurezza sul lavoro

31) Monica Gobbato

Avvocato, Data protection officer, Presidente Privacy Academy. Docente e coordinatrice corsi presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia e docente per data protection officer e cybersecurity con Randstad

32) Giulia Romana Guida

Diplomata Liceo Classico

33) Paola Laguzzi

Responsabile Staff Sicurezza Ict e Identità Digitale Università degli Studi di Torino, Docente di informatica alla Fondazione Università Popolare di Torino, Data Protection Officer presso alcuni Istituti scolastici di Torino

34) Matilde Lamura

Avvocato, Legal Advisor/Technology, Media& Protezione dei dati personali

35) Paola Lattuada

Legal & compliance manager con specifica esperienze in ambito protezione dei dati personali: attualmente collabora con diverse società di consulenza per seguire progetti di implementazione e adeguamento al Gdpr

36) Elisa Lazzaro

Avvocato, Data protection officer Gruppo I Grandi Viaggi e Domenico Sanfilippo Editore

37) Antonietta Lazzaruolo

Avvocato Cassazionista -Esperta in Diritto Fallimentare e Crisi di Impresa, Professore a contratto Università Unicusano e Professore Istituto C. Arturo Jemolo Roma

38) Monica Lippa

Avvocato, consulente legale in materia di protezione dei dati personali

39) Doris Lo Moro

Magistrato in servizio presso il Ministero della giustizia con funzioni di Responsabile della protezione dei dati personali

40) Sabina Lupo

Avvocato, docente corsi di formazione

41) Angela Maggi

Diploma di Ragioneria

42) Laura Marretta

Avvocato, Partner at Romolotti Marretta International Law Firm. Consulente in data protection

43) Francesca Martini

Avvocato esperto in diritto dell’informatica, ex Assessore del comune di Livorno con deleghe all’innovazione

44) Miriam Mastrapasqua

Junior legal

45) Anna Montana

Laureata in Lingue e Letterature Straniere e in Lettere

46) Domitilia Nicolò

Educatrice professionale

47) Anna Maria Niro

Avvocato

48) Miriam Padovan

Avvocato, master in Data protection officer

49) Monica Palmirani

Ex Professore ordinario di Informatica Giuridica presso l’Università di Bologna

50) Vanna Palumbo

Dal 1998 al 2018 ha svolto la sua attività presso il Garante Privacy ricoprendo fino al 2015 l’incarico di dirigente del Servizio Relazioni Comunitarie e internazionali e dal 2016 di dirigente del Servizio Relazioni Istituzionali

51) Enrica Perusia

Avvocato, Componente dell’OdV di Corneliani. Membro dell’Iapp (The International Association of Privacy Professionals); dell’Associazione dei componenti degli organismi di vigilanza (AOdV231), dell’Associazione Italiana Internal Auditors (AIIA) e dell’Associazione Italiana Antiriciclaggio (AIRA)

52) Maria Clara Piatti

Partner Sinergetica Consulting, Consulenza per la realizzazionedi un Sistema di gestione dei dati personali basato sul framework proprietario Primo

53) Alessandra Piccolo

Consulente in materia di Protezione dei dati presso l’Assessorato alla Salute della Regione Sicilia. È Data protection officer dell’Asp di Messina, dell’Irccs Neurolesi Bonino Pulejodi Messina, dell’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina. Collabora con diversi Enti Pubblici ai quali presta la propria consulenza come esperto di informatica giuridica

54) Elisabetta Pisoni

In esodo dal Gruppo Unicredit

55) Dianora Poletti

Avvocato, Professore ordinario di Diritto privato all’Università di Pisa, Direttrice del centro di ricerca di Diritto delle tecnologie di frontiera all’università di Pisa, direttrice del Mater in Internet Ecosystem- Governance e Diritti

56) Ilenia Pretola

Dipendente procura generale presso la Corte di Cassazione

57) Barbara Rebecchi

Avvocato Studio Legale Zaglio -Orizio e Associati

58) Carmela Margherita Rodà

Avvocato

59) Alessandra Rossi

Laureata in giurisprudenza, responsabile protezione dati del Comune di Terni

60) Carolina Sconci

Avvocato Studio Legale Ruscio

61) Claudia Sessa

Dipendente Ubi Banca

62) Silvia Tagliente

Avvocato, attività di DPO esterno in favore di un Istituto di ricerca e cura a carattere scientifico della Regione Lazio. Attività di insegnamento di Istituzioni di diritto privato, di Diritto civile e di Principi di protezione dei dati personali agli studenti iscritti alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Sapienza di Roma, detenuti presso il Braccio maschile della Casa Circondariale Rebibbia Nuovo Complesso di Roma

63) Silvia Torlini

Consulente legale Telematica Italia

64) Genoveffa Tortora

Professore ordinario di Informatica all’Università di Salerno

65) Samantha Visentin

Dottore commercialista

66) Giulia Zanchi

Responsabile protezione dati personali presso l’Autorità di regolazione dei Trasporti

