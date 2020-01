Garante Privacy, La Russa in “bilico”: accordo bipartisan su Stanzione?

Il Parlamento avrebbe trovato la quadra sul Garante Privacy. Ed è su Pasquale Stanzione, giurista e docente di Diritto Privato all’Università di Salerno che, secondo quanto risulta a CorCom ci sarebbe il “via libera” di centro-destra e centro-sinistra.

A pochi giorni dal voto – Camera e Senato hanno calendarizzato il 18 febbraio – cambia dunque lo scenario. Il senatore di Fratelli d’Italia Ignazio La Russa, che ha presentato la propria candidatura a riapertura della “partita” a seguito dell’insediamento del governo giallo-rosso, è stato fino a questo momento in pole position. Classe 1947, La Russa – su cui c’era la convergenza del centro-destra – sarebbe diventato in automatico il nuovo Garante per effetto del regolamento che prevede l’elezione a Garante del componente più anziano fra i quattro eletti dal Parlamento (due dalla Camera e due dal Senato). Ma a quanto risulta a CorCom è su Pasquale Stanzione, classe 1945, che il centro-destra avrebbe deciso ora di convergere. E il candidato sarebbe gradito anche al centro-sinistra.

Chi è Pasquale Stanzione

Consigliere della Banca d’Italia a Salerno e Giudice tributario presso la Commissione tributaria provinciale, Stanzione è stato preside della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Salerno dal 2000 al 2008 e nel marzo 2005 è stato eletto alla Camera componente laico del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa (2005-2009) di cui è stato anche vice-presidente. Membro dell’Associazione italiana di diritto comparato e della Société de législation comparé e coordinatore del dottorato di ricerca in “Diritti della persona e comparazione”, Stanzione è anche fondatore e curatore scientifico della rivista giuridica online “Comparazione e diritto civile”. È inoltre professore straordinario di diritto privato presso la Link Campus University di Roma e presidente del comitato scientifico del Cersig, il Centro di Ricerca sulle Scienze Giuridiche dell’ateneo capitolino. Qui il curriculum che Stanzione ha presentato per la sua candidatura a Garante Privacy.

