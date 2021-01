Jourová: "Ue all'avanguardia grazie al Gdpr". Il Garante Stanzione: "Attenzione al neurocapitalismo" - CorCom

“Tutelare la vita privata è nel Dna dell’Europa: la Giornata della protezione dei dati personali di quest’anno, che si celebra il 28 gennaio, segna il 40° anniversario della “Convenzione 108″ del Consiglio d’Europa, l’unico trattato internazionale sulla tutela della vita privata. Le norme europee sulla protezione dei dati sono ora diventate il modello di riferimento seguito diffusamente nel mondo”. Lo hanno dichiarato, in vista della Giornata della protezione dei dati personali, Věra Jourová, vice presidente per i Valori e la trasparenza, e Didier Reynders, commissario per la Giustizia.

“Durante la pandemia di coronavirus abbiamo potuto apprezzare ancor più del solito quanto sia importante un regime di protezione dei dati efficiente – spiegano i commissari – Nuove soluzioni digitali quali le app di tracciamento possono funzionare solo se le persone si sentono tutelate adeguatamente e possono essere certe che i loro dati non saranno utilizzati impropriamente. Il regolamento generale sulla protezione dei dati è un passo importante verso l’approccio antropocentrico dell’Europa alle tecnologie digitali; esso sostiene e responsabilizza i cittadini”.

“La circolazione libera e sicura dei dati è essenziale anche per la continuità di funzionamento delle amministrazioni pubbliche e delle imprese durante la pandemia. La tutela della vita privata e una facile circolazione dei dati personali devono procedere di pari passo”, hanno aggiunto.

Grazie al suo innovativo regime di protezione dei dati, sottolineano, “l’Ue si trova in una posizione che le permette di promuovere flussi di dati sicuri e affidabili su scala mondiale. A tal fine la Commissione potenzierà la cooperazione con i partner che condividono i suoi stessi valori a livello bilaterale e multilaterale, sfruttando la crescente tendenza verso livelli più alti di norme in materia di tutela della vita privata. Con la decisione sullo scudo Ue-Usa per la privacy nella causa Schrems II a luglio 2020 la Corte ha confermato che, anche quando escono dai confini europei, i dati personali devono rimanere al sicuro”.

“La collaborazione con le nostre controparti nella nuova amministrazione statunitense rappresenta una priorità al fine di garantire la tutela dei dati personali trasferiti oltre oceano nel pieno rispetto della decisione della Corte. Siamo a un passo dal finalizzare i colloqui sull’adeguatezza con la Corea del Sud e siamo impegnati in dialoghi di adeguatezza con diversi altri partner internazionali. Contribuiamo attivamente al lavoro di organizzazioni internazionali quali l’Ocse volto a elaborare norme e protezioni globali per l’accesso delle pubbliche amministrazioni ai dati personali, fattore sempre più importante per i flussi di dati”, hanno sottolineato.

Jourova e Reynders hanno anche sottolineato: “Stiamo collaborando con le autorità per la protezione dei dati europee per garantire un’applicazione rigorosa delle nostre norme. Severe norme sulla protezione dei dati sono parte della soluzione per affrontare la pandemia. Tali norme ci torneranno utili via via che aumenterà l’accelerazione della transizione verso società ed economie basate sui dati. I cittadini europei possono stare tranquilli: nell’Ue i dati personali appartengono ai legittimi proprietari”.

Alla viglia della Giornata europea per la Privacy il Consiglio d’Europa ha varato le linee guida sul riconoscimento facciale. “L’uso di tecnologie per il riconoscimento facciale per identificare le emozioni degli individui deve essere vietato perché pone gravi rischi, tra gli altri, nell’ambito del lavoro, dell’educazione, e anche nel sottoscrivere una assicurazione”, precisano le regole nelle quali si indica che il riconoscimento facciale deve essere anche vietato il loro uso al solo fine di determinare il colore della pelle, la religione, il sesso, la razza, l’età, lo stato di salute e lo status sociale di una persona.

L’organizzazione vuole che le tecnologie per il riconoscimento facciale siano rigidamente regolate per evitare gravi rischi alla privacy. Nelle linee guida, destinate a governi, sviluppatori della tecnologia e aziende si afferma anche che occorre un dibattito pubblico sulla possibilità di utilizzare il riconoscimento facciale nei luoghi pubblici e nelle scuole, mentre non si dovrebbe permettere alle aziende private di utilizzarlo in posti come i centri commerciali, per il marketing o nell’ambito della sicurezza privata. Infine l’uso di questa tecnologia da parte delle forze dell’ordine dovrebbe essere consentito solo quando è strettamente necessario per prevenire un rischio imminente e grave alla sicurezza pubblica.

“Nel migliore dei casi il riconoscimento facciale può essere conveniente, aiutandoci a ‘navigare’ tra gli ostacoli della vita quotidiana, ma nel peggiore dei casi minaccia i nostri diritti umani fondamentali, dando alle autorità il potere di monitorare e controllare importanti aspetti della nostra vita spesso senza che noi ne siamo a conoscenza – ha spiegato il segretario generale del Consiglio d’Europa Marija Pejcinovic Buric – Queste linee guide servono a bloccare questa possibilità assicurando la protezione della dignità umana, dei diritti e la sicurezza dei dati personali degli individui”, ha aggiunto il segretario generale.

Aprendo i lavori del convegno “Privacy e neurodiritti”, Pasquale Stanzione, presidente dell’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, ha sottolineato le nuove sfide per la privacy. “Non tutto ciò che è tecnicamente possibile è anche giuridicamente lecito ed eticamente ammissibile, perché non possiamo fare tutto ciò che è possibile fare, come diceva Nietzsche. Ogniqualvolta la scienza amplia la sfera delle possibilità, sorge il problema del limite di ammissibilità e di sostenibilita’ etica, giuridica, sociale dell’innovazione – ha detto – In primo luogo, va distinto l’uso strettamente terapeutico delle neurotecnologie dal loro utilizzo a fini di potenziamento cognitivo. Positivo è l’uso che di tali tecniche si potrebbe fare, ad esempio, per la cura di malattie neurodegenerative”.

E “vanno certamente promosse le innovazioni che possano contribuire a contenere gli effetti invalidanti di determinate patologie, restituendo ai processi neurali la fisiologia e la funzionalità perdute, a tutela del diritto fondamentale alla salute”.

“Ben più problematico – ha osservato il Garante – è il ricorso a tali tecniche a fini di potenziamento cognitivo. Le attuali interfacce cervello-macchina per il controllo motorio già consentono non solo di amplificare capacita’ proprie dell’uomo, ma anche di fornirne ulteriori, transumane, quali il controllo telepatico di dispositivi. Si tratta non tanto e non solo del ‘pendio scivoloso’ e di una lettura rigorosa del principio di precauzione, quanto della definizione del limite oltre il quale non sia tollerabile andare, anche per non ingenerare nuove discriminazioni nei confronti di quanti potenziati non siano e non accettino di esserlo”.

“Le neurotecnologie fondate sul brain reading in senso stretto – ha proseguito – e dunque con funzione essenzialmente analitico-descrittiva dei processi cerebrali, qualora dovessero effettivamente riuscire a decodificare i contenuti, avrebbero conseguenze principalmente sotto il profilo della trasparenza e visibilità del pensiero. Le tecnologie capaci di apportare condizionamenti e modificazioni nel processo neurale, prospetterebbero invece un problema di libertà cognitiva come presupposto fondativo del diritto di autodeterminazione individuale. Interventi di questo tipo sul processo cognitivo e finanche volitivo avrebbero, naturalmente, riflessi rilevantissimi in ogni campo della vita e del diritto ma, soprattutto, sul terreno della capacità di discernimento e della stessa imputabilità penale, ben oltre il mero accertamento della reale partecipazione psicologica del soggetto al fatto a lui ascritto”.

“Il rischio, insomma – ha concluso Stanzione – non è tanto e non è solo l’hackeraggio del cervello (prospettiva di un tale riduzionismo biologico da atterrire chiunque) quanto, prima ancora, la legittimità e l’ammissibilità etica di un intervento eteronomo sul processo cognitivo: il terreno sinora immune da ogni interferenza esterna”.