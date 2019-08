Buttarelli nel “Celebrity Obituary” di Pictime (Instagram). Violazione della privacy?

Non solo Google. La causa della morte del Garante Privacy europeo Giovanni Buttarelli appena scomparso, è stata diffusa attraverso diverse piattaforme online. L’informazione una volta “registrata” dal motore è rimbalzata attraverso i social e c’è chi sostiene che nella pagina dedicata al magistrato italiano sulla versione inglese di Wikipedia fosse fra le informazioni disponibili.

Se su Google e Wikipedia non è però più disponibile – si tratta di dati sensibili dunque probabilmente per questa ragione sono stati rimossi pur essendo Buttarelli un personaggio pubblico – resta ancora alla “mercè” di chiunque su Pictame, la piattaforma di data analytics di Instagram. In particolare le informazioni sulla causa della morte del Garante Privacy europeo sono state pubblicate nel “Celebrity Obituary”, l’obitorio online delle celebrità in cui sono riportate fotografie e informazioni sensibili su numerosissimi personaggi scomparsi. Chiunque può liberamente visualizzare la “scheda” su Buttarelli e per tutela della privacy dello stesso magistrato non pubblichiamo né il link alla stessa né tantomeno lo screenshot che comprova le informazioni.

