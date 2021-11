Agcom, a Luisa Torchia e Roberto Viola il premio Antonio Preto

Sarà assegnato a Luisa Torchia e Roberto Viola il Premio Agcom-IIC “Antonio Preto”, dedicato allo sviluppo della cultura delle comunicazioni e intitolato al commissario dell’authority scomparso cinque anni fa. A scegliere i vincitori è stata una Giuria presieduta da Enzo Cheli e composta da Laura Aria, Carlo Cambini, Fausto Colombo, Sandro Frova, Antonello Giacomelli e Mario Libertini. Il Premio, spiega Agcom in una nota, è stato reso possibile grazie al contributo di Discovery, Fastweb, Facebook, Google, Mediaset, Open Fiber, Rai, Tim, Viacom, Vodafone e Wind Tre. I premi saranno consegnati da Alessandra Gonzo, vedova Preto, e dai commissari dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Laura Aria e Antonello Giacomelli. I premi consistono in piccole sculture che conciliano legno di ulivo e ferri provenienti dai materiali di recupero del lavoro nei campi, con inserti che evocano l’Umbria, regione amata e frequentata da Antonio Preto. Le opere sono firmate da un’artista umbra, Viera Danielli.

La cerimonia di premiazione è in programma per il 29 novembre a Roma, nella Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a partire dalle 9:30. Il riconoscimento, giunto alla quarta edizione, è stato istituito dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e dal Chapter Italiano dell’International Institute of Communications, ed è destinato a personalità che si sono distinte per il contributo allo sviluppo della cultura delle comunicazioni e a giovani studiosi. L’evento potrà essere seguito in streaming sul sito www.agcom.it e sul canale Youtube di Agcom.

Durante la premiazione saranno inoltre riconosciute due borse di studio messe a disposizione da IIC e l’opportunità di svolgere un praticantato di un anno presso l’Agcom a Valeria Caforio e Marialaura Rea, per i loro lavori scientifici e il profilo curriculare.

Prima della premiazione è in programma un confronto moderato dal direttore dell’Ansa, Luigi Contu, sui temi della trasformazione e la “nuova normalità”. Parteciperanno Franco Bassanini, presidente di Open Fiber, Antongiulio Lombardi, direttore Affari regolamentari di WindTre, Tiziana Talevi, regulatory affairs officer di Fastweb, Alessandro Araimo, Ad di Discovery Italia, Stefano Ciccotti, Cto della Rai, Jaime Ondarza, Ad di Viacom Italia, Stefano Selli, direttore delle relazioni istituzionali di Mediaset, Giorgia Abeltino, senior director government Affair & Public Policy South Europe di Google, Luca Colombo, country manager di Facebook e Pietro Guindani, presidente di Vodafone Italia.

