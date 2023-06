Linux Foundation AI & Data: alla presidenza Meng Wei di Zte

Il nuovo presidente della Linux Foundation Artificial Intelligence and Data è Meng Wei, direttore della strategia standard e open source di Zte. A eleggerlo (con più del 50% dei voti) è stato il Consiglio direttivo della fondazione, consorzio tecnologico senza scopo di lucro fondato nel 2000 con l’obiettivo principale di standardizzare Linux, sostenerne la crescita e promuoverne l’adozione commerciale.

Un mandato al servizio della comunità open source

“In qualità di professionista che si è impegnato a lungo nello sviluppo della tecnologia open source, sono ben consapevole dei grandi contributi che la Linux Foundation ha dato nel promuovere lo sviluppo della tecnologia open source e nel favorire la cooperazione nella sua comunità – ha detto Meng Wei nel suo discorso – Sono onorato di essere un membro della LF AI & Data. Nel corso degli anni, ogni passo della LF AI & Data ha scritto la storia della sua rapida crescita e il lavoro è stato proficuo e incisivo. In qualità di presidente del consiglio direttivo, farò del mio meglio per continuare a promuovere questo lavoro e guidare LF AI & Data per servire al meglio la comunità open source”.

La Linux Foundation

La fondazione si pone inoltre l’obiettivo di ospitare e incentivare lo sviluppo collaborativo di progetti software open source. Per questo scopo ha nel tempo istituito associazioni come la Networking Foundation (Lfn), la Cloud Native Computing Foundation (Cncf), la Artificial Intelligence and Data Foundation (Lf Ai & Data) e la Open Source Security Foundation (OpenSsf).

La LF AI & Data Foundation

Fondata dalla Linux Foundation nel marzo 2018, può contare su 55 membri intersettoriali a livello globale. La fondazione ha come missione quella di costruire e sostenere una comunità aperta e guidare l’innovazione nei settori dell’intelligenza artificiale (AI) e dei dati, consentendo la collaborazione e la creazione di nuove opportunità per tutti i membri della community.

L’impegno di Zte per l’open source



“L’elezione di Meng Wei – si legge in una nota della multinazionale cinese delle tlc – è il segno dell’ampio riconoscimento dell’influenza di Zte nella comunità open source a livello globale”. La società è infatti attiva in diverse fondazioni con progetti open source, ed è tra i principali artefici della nascita di LF AI & Data.

Zte a Telco per l’Italia

Giada Cosentino, presales director di Zte Italia, parteciperà a Telco Per l’Italia, l’evento di CorCom in programma domani a Roma (PER PARTECIPARE CLICCARE QUI)

