Microsoft Italia, Roberta Aspesi è il nuovo direttore Marketing centrale

Tre nuovi ingressi nel team Marketing & Operation di Microsoft Italia: si tratta di Roberta Aspesi, nominata direttore Marketing centrale, Martina Pietrobon, direttore Surface business e Ambra Genovese, Communications manager: riporteranno a Barbara Cominelli, direttore Marketing & operations.

In particolare, si legge in una nota di Microsoft Italia, Roberta Aspesi (nella foto in alto) avrà il compito di coordinare le attività di marketing e le campagne di comunicazione della filiale rivolte alle organizzazioni italiane, pubbliche e private, incrementando il valore del brand delle soluzioni Microsoft. Avrà inoltre la responsabilità di guidare le iniziative digital e social volte ad aumentare nel nostro Paese la conoscenza dei vantaggi delle nuove tecnologie, come Intelligenza Artificiale e Cloud Computing, a vantaggio del business delle imprese in Italia.

Martina Pietrobon (foto sopra)avrà il compito di guidare le aziende pubbliche e private nell’adozione dei dispositivi della linea Surface, con l’obiettivo finale di promuovere nuovi modelli di lavoro in ottica Modern Workplace e garantire i massimi livelli di produttività, creatività e sicurezza anche in mobilità. Grazie ai prodotti Surface – prosegue comunicato, potrà insieme al suo team supportare le aziende in cerca di nuovi strumenti per potenziare le possibilità di collaborazione e produttività, in contesti di lavoro sempre più fluidi e smart.

Ambra Genovese (foto sopra), infine, avrà il compito di contribuire a consolidare il posizionamento e la percezione di Microsoft presso i media e gli influencer. Si occuperà della creazione, pianificazione e implementazione di campagne di comunicazione integrata che riguardano il brand Microsoft e i suoi prodotti consumer e business.

