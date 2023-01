Sap riorganizza il top management in Italia

Sap Italia rinnova la propria struttura di vertice con tre nuvoe nomine: Adriano Ceccherini è il nuovo chief operating officer, Fabrizio Moneta il direttore Mid market & canale, mentre Ivano Fossati è il Rise with Sap & Sap S/4Hana cloud head.

“Abbiamo un’opportunità unica come Sap per aiutare a ridefinire il successo delle imprese e accelerare l’innovazione nel cloud del nostro Paese – souega Carla Masperi, amministratore delegato di Sap Italia – La capacità di rinnovare, cambiare e trasformarsi rappresenta uno degli aspetti fondamentali della nostra azienda per offrire ai clienti nuove opportunità di crescita anche attraverso l’esperienza, le competenze e la creatività che nuovi manager possono portare. Nei rispettivi precedenti ruoli, Ceccherini, Moneta e Fossati hanno contribuito in modo sensibile alla nostra crescita e alla diffusione delle soluzioni Sap sul mercato italiano, garantendo successi importanti ai clienti ed estendendo la presenza di Sap in nuovi settori. Il 2023 – conclude – si annuncia come un anno ricco di sfide e opportunità e come Sap siamo impegnati a continuare il nostro percorso e ad aiutare le aziende a diventare organizzazioni intelligenti e sostenibili”.

Il nuovo coo Adriano Ceccherini

Prima di essereno nominato coo Adriano Ceccherini era il direttore Mid market e canale di Sap Italia: nel nuov incarico subentra a Carla Masperi, che da luglio è diventata amministratore delegato. Avrà la responsabilità dello sviluppo del business, delle operation e del coordinamento delle risorse e attività necessarie “per il conseguimento di importanti risultati – si legge in una nota dell’azienda – con una particolare attenzione a cloud e sostenibilità, come azienda e come ecosistema”.

Da più di 25 anni nel settore IT, di cui gli ultimi sette trascorsi in Sap come responsabile della divisione dedicata alle piccole e medie imprese, Ceccherini ha ricoperto diverse posizioni di crescente responsabilità nelle vendite, nella prevendita e nella gestione dei canali in Oracle, Siebel System e Selex Elsag.

Fabirzio Moneta a capo di Mid market e canale

A subentratre a Ceccherini nel ruolo di direttore mid market e canale è Fabrizio Moneta, che assume la responsabilità di un settore, quello delle Pmi, “altamente strategico per Sap – spiega l’azienda – rappresentando oltre l’80% della sua base clienti. Moneta si occuperà anche dell’ecosistema dei partner Sap, che in Italia conta circa 400 aziende, con una particolare focalizzazione sul customer lifetime value, valorizzando le competenze e le specializzazioni nelle diverse aree e industry dei Partner”.

In Sap dal 2018 con la responsabilità di guidare la business unit Analytics in Italia e Grecia, l’anno successivo è stato nominato Head of Platform & Technology. Nel 2021, con il lancio di Rise with Sap, è entrato a far parte della regione EMEA South per creare la nuova organizzazione di vendita di Sap S/4HANA Cloud, e garantirne nel 2022 la crescita in Italia e Grecia. Con alle spalle oltre 25 anni di esperienza, prima di entrare in Sap ha occupato ruoli di crescente responsabilità in Telecom Italia e Oracle.

L’head of Rise with Sap & Sap S/4Hana cloud Ivano Fossati

Dopo aver guidato con successo l’area Sap CX negli ultimi tre anni, Ivano Fossati è stato nominato Head of RISE with SAP & SAP S/4HANA Cloud per il mercato italiano.

Fossati, spiega Sap, vanta 25 anni di esperienza in ambito IT, marketing e vendite all’interno di importanti società di consulenza, informatiche e di telecomunicazione. Entrato in SAP nel 2013 in seguito all’acquisizione di Hybris, di cui è stato responsabile dell’apertura della filiale nel nostro Paese, nel 2015 ha assunto la guida di Sap CX Sales Center of Excellence in Emea South. Nel 2018 è stato nominato Coo per l’area CX sempre a livello regionale e nel 2020 è diventato Head of SAP Customer Experience per Italia e Grecia.

