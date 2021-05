Tinexta, Laura Rovizzi entra nel Cda - CorCom

Laura Rovizzi entra come membro indipendente nel board di Tinexta. La nomina della manager, Ad di Open Gate Italia, società di consulenza specializzata in Ict, nuovi business, digital transformation e pianificazione strategica è stata ratificata dal Gruppo in occasione dell’assemblea indetta per l’approvazione del bilancio 2020.

Erede del Gruppo Tecnoinvestimenti, si legge in una nota, Tinexta è un gruppo dinamico e in forte espansione, con un fatturato di 269,1 milioni di euro, quotato sul segmento STAR di Borsa Italiana. Tramite le sue controllate, Tinexta opera in tre aree di business: Digital Trust, Credit Information & Management, Innovation & Marketing Services.

