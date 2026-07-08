Agentic AI non è più una promessa da laboratorio per le telecomunicazioni. È entrata nelle operation degli operatori, ma lo ha fatto seguendo una traiettoria precisa: prima nei processi meno rischiosi, poi nei domini dove servono decisioni più rapide, dati aggiornati e maggiore autonomia. Il punto, oggi, non è più chiedersi se gli agenti intelligenti arriveranno nelle telco. La domanda è dove possono già produrre valore e dove, invece, occorre ancora costruire fiducia.