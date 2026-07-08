Agentic AI non è più una promessa da laboratorio per le telecomunicazioni. È entrata nelle operation degli operatori, ma lo ha fatto seguendo una traiettoria precisa: prima nei processi meno rischiosi, poi nei domini dove servono decisioni più rapide, dati aggiornati e maggiore autonomia. Il punto, oggi, non è più chiedersi se gli agenti intelligenti arriveranno nelle telco. La domanda è dove possono già produrre valore e dove, invece, occorre ancora costruire fiducia.
lo scenario
Agentic AI nelle Tlc, il customer care accelera. Cautela sulle reti
Secondo l’analisi di Stl Partners, gli operatori stanno già usando sistemi autonomi in assistenza clienti, billing e manutenzione, mentre l’estensione alle infrastrutture critiche richiede più fiducia, dati real time e governance
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