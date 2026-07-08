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Agentic AI nelle Tlc, il customer care accelera. Cautela sulle reti

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Secondo l’analisi di Stl Partners, gli operatori stanno già usando sistemi autonomi in assistenza clienti, billing e manutenzione, mentre l’estensione alle infrastrutture critiche richiede più fiducia, dati real time e governance

Pubblicato il 8 lug 2026
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Agentic AI non è più una promessa da laboratorio per le telecomunicazioni. È entrata nelle operation degli operatori, ma lo ha fatto seguendo una traiettoria precisa: prima nei processi meno rischiosi, poi nei domini dove servono decisioni più rapide, dati aggiornati e maggiore autonomia. Il punto, oggi, non è più chiedersi se gli agenti intelligenti arriveranno nelle telco. La domanda è dove possono già produrre valore e dove, invece, occorre ancora costruire fiducia.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Veronica Balocco

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