5G, in Italia lo smartphone pieghevole Mate Xs

Huawei Mate Xs, lo smartphone pieghevole del colosso cinese presentato ufficialmente qualche giorno fa a Barcellona, sbarca in Italia. Il device sarà disponibile in preordine, al prezzo consigliato di 2.599 euro, dal 10 al 20 marzo nei principali negozi di elettronica di consumo, su Amazon.it e presso il Huawei Experience Store, sia online sia offline. L’azienda rende noto che oltre a garantirsi in anteprima il nuovo modello pieghevole di Huawei, chi pre-ordinerà Huawei Mate Xs, riceverà 50 Gb extra di memoria da utilizzare per archiviare i propri dati su Huawei Cloud, oltre alla possibilità di accedere a un servizio post vendita dedicato, che include supporto sette giorni su sette, via linea fissa o whatsapp, servizio gratuito di ritiro e consegna al domicilio e la priorità sulla riparazione del device presso i Huawei Customer Service Center.

Le caratteristiche del nuovo telefono foldable

Huawei Mate Xs monta il processore Kirin 990 5G, gode di un design Falcon Wing migliorato e offre prestazioni di livello, oltre a un’esperienza di utilizzo senza soluzione di continuità, nelle modalità smartphone e tablet. Il display FullView da otto pollici, ripiegabile verso l’esterno, è realizzato con una tecnica pionieristica elaborata da Huawei: due strati di poliimmide di grado aerospaziale uniti da un adesivo trasparente. Questo materiale permette al display di riprodurre un’ottima qualità dell’immagine, saturazione e luminosità, mantenendo un elevato grado di durabilità.

Piegato, Huawei Mate Xs è uno smartphone a doppio schermo, con display principale da 6,6 pollici e quello secondario da 6,38 pollici. Aperto, lo smartphone si trasforma per l’appunto in un tablet da otto pollici: l’apertura del device è resa più semplice e lineare dalla nuova cerniera meccanica con design Falcon Wing che, realizzata con metallo liquido a base di zirconio, presenta più di 100 componenti ad incastro che lavorano in perfetta armonia per rinforzare il display, offrendo al contempo un’esperienza utente senza soluzione di continuità in tutte e due le modalità.

Il comparto ottico e il sistema fotografico

Huawei Mate Xs vanta una SuperSensing Quad Camera realizzata in collaborazione con Leica. Il sistema fotografico è posizionato sulla barra laterale ed è composto da una camera principale da 40 Mp (grandangolare, f/1,8), una fotocamera ultra grandangolare da 16MP (f/2,2), un teleobiettivo da 8 Mp (f/2,4, OIS) e una fotocamera 3D Depth Sensing Camera. La combinazione di Ois e Image Stabilisation con Ai promette scatti super stabili e zoom ibrido fino a 30X. Grazie alla posizione della fotocamera, Huawei Mate Xs rivoluziona il mondo dei selfie e dei ritratti: sia il fotografo che il soggetto possono lavorare insieme per ottenere scatti ancora più interattivi guardando il risultato della posa su entrambi gli schermi.

Progettato per una nuova esperienza Multi-tasking

Il dispositivo ha la capacità di trasformarsi in una tela digitale molto più grande con un semplice click sul pulsante accessibile dalla barra laterale. Questo offre più spazio agli utenti per personalizzare l’esperienza in base alle proprie esigenze. Il telefono pieghevole supporta nativamente una modalità Multi-Window, che consente di visualizzare e interagire con due app affiancate. Testo, immagini e documenti possono essere trasferiti con la stessa facilità con cui si trascina il contenuto da un’applicazione all’altra.

Un dock situato nella parte inferiore dello schermo offre agli utenti uno spazio preposto per il collegamento rapido alle applicazioni. Quando due app sono aperte contemporaneamente, gli utenti possono lanciarne una terza utilizzando la funzione Floating Window. Questa feature è molto comoda per occuparsi di piccole attività come rispondere a messaggi di testo senza abbandonare le altre app in uso.

Huawei Mobile Services e Huawei AppGallery

Huawei Mate Xs dispone dell’accesso ai Huawei Mobile Services e alla AppGallery, secondo l’azienda “la prima vera alternativa nel mondo degli app store in dieci anni”. Per permettere a tutti i suoi utenti di conoscere più da vicino tutti i vantaggi offerti dai Huawei Mobile Services, cercare informazioni sul proprio device, scoprirne le performance, chiedere consigli e rimanere aggiornati sugli ultimi lanci di prodotti e servizi, l’azienda ha da poco presentato Huawei Community. Un vero e proprio lungo di incontro virtuale dove tutti gli appassionati del brand posso iscriversi, partecipare attivamente, avendo anche la possibilità di accedere a contenuti e vantaggi esclusivi a loro dedicati. Huawei Community è raggiungile online nell’apposita sezione del sito consumer, mentre l’app mobile Huawei Community sarà scaricabile direttamente da Huawei AppGallery nelle prossime settimane.

