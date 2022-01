Big data, il colosso americano Palantir Technologies si allea con Hyundai Heavy - CorCom

Il gruppo Hyundai Heavy Industries costruirà una piattaforma di big data per le attività principali del gruppo, tra cui la costruzione navale e l’ingegneria offshore, all’energia e ai macchinari industriali, in collaborazione con Palantir Technologies, la maggiore società americana di analisi dei big data al mondo. Le due parti hanno anche deciso di prendere in considerazione la creazione di una joint venture per promuovere il business delle piattaforme big data a medio e lungo termine.

Verso la commercializzazione di soluzioni ad hoc

L’accordo è frutto della firma del memorandum d’intesa fra le due società, siglato a Las Vegas alla vigilia del Ces 2022: secondo quanto stabilito, HHI Group e Palantir Technologies costruiranno congiuntamente una piattaforma di big data per le principali affiliate del gruppo. HHI Group fornirà l’esperienza sui processi e il know-how di vendita, mentre Palantir Technologies offrirà software e personale di sviluppo. Una volta creata la piattaforma big data per ogni affiliato, le due parti intendono creare una joint venture specializzata nello sviluppo e nella vendita di servizi di piattaforma big data. Sulla base dei risultati accumulati, la joint venture commercializzerà soluzioni per i big data, dalla costruzione della piattaforma al funzionamento per generare vendite destinate a società nazionali ed estere. Non sono stati svelati i termini finanziari dell’accordo.

WHITEPAPER Data Strategy: quali sono le 3 fasi principali del processo di relazione con il cliente? Business Analytics Business Intelligence

“Il Gruppo HHI ha plasmato una delle industrie più significative del ventesimo secolo ed è assolutamente vitale per la vita che conduciamo”, ha affermato Alexander C. Karp , co-fondatore e amministratore delegato di Palantir Technologies . “Siamo profondamente grati per l’opportunità di collaborare con un’azienda che non è solo leader tra i giganti industriali mondiali, ma la cui continua crescita e successo sono fondamentali per il nostro benessere e la nostra sicurezza collettiva”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA