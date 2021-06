Accessori bici, Vodafone lancia il kit Gps e luce intelligente

Debutta sul mercato italiano Curve Bike light & Gps tracker, terzo dispositivo della gamma Smart Tech Designed & Connected by Vodafone. Il dispositivo, pensato per i ciclisti, combina localizzazione Gps con la Vodafone Smart App, connettività mobile e di illuminazione “intelligente” per il tracciamento delle bici ma anche per il rilevamento di eventuali impatti o incidenti con la funzionalità Impact Detection. Disponibile il servizio Help Alerts che permette di avvisare in caso di spostamento inatteso della bici o di inviare notifiche a familiari e amici in caso di emergenza. E il kit si completa con una luce iper il freno posteriore che si auto-modula in base alla velocità,

“Curve Bike light & Gps tracker vuole fornire la soluzione ideale sia per i nuovi ciclisti che per quelli esperti che cercano una maggiore tranquillità sulla strada e quando parcheggiano la loro bici”, spiega Vodafone in una nota.

Curve Bike light & Gps tracker si aggiunge alla famiglia Curve dei dispositivi di tracciamento su piattaforma IoT di Vodafone. E segue Neo – lo smartwatch per bambini sviluppato in collaborazione con Disney e lanciato recentemente. Curve Bike light & Gps tracker è lanciato oggi in Italia, Spagna e Regno Unito e in seguito in altri mercati.

