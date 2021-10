Google Glass per rivoluzionare negozi e alimentari: gestione degli ordini "hand free" - CorCom

Scatta la partnership TeamViewer-Google Cloud per estendere la portata delle soluzioni di realtà aumentata (AR) nel mondo del commercio. In virtù dell’accordo, il fornitore di soluzioni di connettività remota e della digitalizzazione degli ambienti di lavoro porterà le sue soluzioni di realtà aumentata su Google Cloud, sviluppando attività di co-marketing e di soluzioni AR per le aziende.

Una soluzione per negozi al dettaglio e alimentari

La prima soluzione sviluppata congiuntamente è “Assisted order picking“, applicazione di gestione degli ordini ‘hand free’ – senza dover utilizzare le mani – e che sfrutta gli smartglasses della versione Google glass enterprise edition 2, dotati della suite frontline del software TeamViewer, e che consente di migliorare la gestione omnicanale per negozi e rivenditori.

La soluzione è ideale per il settore dei negozi al dettaglio e degli alimentari per la gestione completa del sistema degli ordini e per aggiornare l’inventario in tempo reale. Gli addetti ricevono direttamente sul display dei Google Glass tutte le informazioni di cui hanno bisogno per evadere gli ordini. Questa capacità del display multifunzione permette al personale di usare entrambe le mani per localizzare e prelevare gli articoli corretti, migliorando i tassi di prelievo dal 15 al 40%. Allo stesso tempo, fornisce nuove informazioni sui dati ai rivenditori che devono soddisfare la crescente domanda dei clienti per l’acquisto online, il ritiro in negozio (Bopis) e le opzioni di consegna in giornata.

Per questo sviluppo, TeamViewer si avvale delle competenze tecnologiche di Upskill, azienda che è stata acquisita nel marzo 2021, pioniere nelle soluzioni AR per l’industria.

Una risposta allo shopping omnicanale

“Il comportamento di acquisto è cambiato notevolmente – commenta Carrie Tharp, Vp Retail & consumer di Google Cloud – e gli operatori del settore retail devono assumere nuovo personale e ripensare ai processi di raccolta e di evasione degli ordini. I retailer stanno cercando una tecnologia pronta all’uso che possa essere implementa oggi e che li possa sostenere con un approccio al negozio moderno per un successo a lungo termine”.

“Siamo entusiasti di presentare questa prima soluzione con Google Cloud per essere al fianco di rivenditori e negozianti che devono far fronte alle nuove tendenze dello shopping cosiddetto omnicanale. Il nostro obiettivo è quello di fornire loro gli strumenti e la tecnologia per offrire un livello di servizio superiore ai loro clienti e per semplificare i modelli di business in continua evoluzione”, aggiunge Alfred Patron, vice presidente esecutivo dello sviluppo del business di TeamViewer.

“Come partner di Google Cloud, stiamo prima di tutto sviluppando soluzioni per migliorare sia il front-end che il back-end delle operazioni di vendita al dettaglio. Presto estenderemo la nostra collaborazione per applicare questo stesso stack tecnologico per migliorare la produzione, l’assistenza on site e i processi della supply chain in altri settori”.

