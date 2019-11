Lenovo, a Milano il primo flagship store europeo

Lenovo sceglie Milano per il suo primo Flagship Store europeo. Il negozio (in corso Matteotti) verrà inaugurato nei primi mesi del 2020. Tre piani, sarà articolato in aree showcase per permettere di sperimentare le nuove tecnologie, dalle soluzioni per l’high performance computing ai nuovi pc e tablet con Intelligenza artificiale fino al gaming con la realtà virtuale. Zone di co-working, auditorium, angolo commerciale, bar e luogo di incontro completano i locali.

Obiettivo del Flagship Store, “dare forma in uno spazio fisico alla vision di Lenovo, Smarter Technology for All” fa sapere l’azienda.

“Orgogliosi di aprire a Milano uno spazio di incontro tecnologico, sociale, culturale ma anche di relax e di svago, in cui le persone possano provare nuove esperienze con il mondo digitale – dice Emanuele Baldi, Ad e Country Gm di Lenovo per l’Italia -. Con questa iniziativa puntiamo a dare un contributo alla creazione di un ecosistema dedicato all’innovazione, che possa offrire a Milano ulteriore impulso verso l’apertura e la crescita internazionali”.

