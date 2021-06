Oppo cresce in Italia: Guerrini a capo delle vendite, via all’espansione del business - CorCom

Il produttore cinese di smartphone Oppo – che secondo le recenti rilevazioni di Counterpoint si piazza al quarto posto in Europa dopo Samsung, Apple e Xiaomi e vantando una crescita del del 94% nel primo trimestre 2021 – punta sull’Italia e nomina Guido Guerrini a Sales Director. Dopo la nomina, lo scorso gennaio, di Isabella Lazzini nel ruolo di Chief Marketing Officer, il management tricolore va sempre più rafforzandosi. Guerrini e Lazzini nei loro rispettivi incarichi di fatto rappresentano il vertice nel nostro Paese dell’azienda cinese che ha da poco festeggiato il traguardo di 1 milione di smartphone venduti in Italia.

Guido Guerrini a capo delle vendite

Guerrini sarà responsabile delle strategie commerciali nei diversi canali. Laurea in Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale all’Università Bocconi di Milano, il manager vanta una lunga esperienza nel settore della Consumer Electronics, avendo ricoperto per oltre otto anni il ruolo di Purchasing Director nella catena di distribuzione MediaWorld e, prima ancora per oltre sette anni, quello di Senior Buyer all’interno della catena di supermercati e ipermercati francese Auchan.

“Sono orgoglioso ed entusiasta di poter mettere a disposizione la mia esperienza professionale al servizio di un’azienda come Oppo Italia che vede il canale di vendita come uno degli elementi centrali della propria strategia di crescita e consolidamento nel nostro Paese. Da una parte, stipulando accordi di collaborazione di lunga durata con i nostri partner, capaci di creare un reale valore per tutti e, dall’altra, ponendo una grande attenzione nei confronti dell’utente finale offrendo prodotti e soluzioni altamente innovativi all’interno di una shopping experience di alto livello”, commenta Guerrini.

Isabella Lazzini a capo del Marketing

Lazzini gestirà e coordinerà i piani marketing e i progetti di comunicazione, le attività retail e legate alla catena distributiva, oltre agli investimenti per il channel marketing e le iniziative promozionali.

“Siamo orgogliosi di poter contare sulla grande esperienza, la competenza e l’energia di una professionista come Isabella Lazzini – aveva dichiarato a gennaio al momento della nomina Maggie Xue, Presidente di Oppo per l’Europa Occidentale – E siamo ancora più felici del fatto che a ricoprire questo ruolo sia una donna che incarna perfettamente i valori e lo spirito di Oppo: giovane, di successo e, soprattutto, dall’approccio fresco ed innovativo. Siamo certi che il suo ingresso nel team renderà possibile il raggiungimento di nuovi traguardi e garantirà grandi benefici per gli utenti del mercato italiano, da sempre considerato di grande valore strategico per Oppo”.

Classe 1982, Isabella Lazzini inizia la sua carriera universitaria a Milano presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi conseguendo la laurea in Discipline Economiche e Sociali, per poi proseguire gli studi presso lo stesso Ateneo con un Master of Science in Marketing Management. Terminati gli studi, entra nell’industria dell’elettronica di consumo, dove, nonostante la sua giovane età, consolida le sue competenze nello sviluppo del business e visione strategica, vantando un’esperienza decennale e il conseguimento di numerosi successi all’interno di aziende di primo piano nel mercato come Apple, LG, Miele, Whirpool e Huawei.

“Il mio impegno quotidiano – evidenzia la manager – sarà rivolto ai nostri utenti, per garantire loro costantemente esperienze all’avanguardia e di massima qualità, in perfetto stile Oppo”.

