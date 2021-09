Xiaomi lancia l’hyper charger: 17 minuti per ricaricare lo smartphone

Ricaricare lo smartphone al 100% in appena 17 minuti. La cinese Xiaomi lancia sul mercato un super charger in concomitanza con la presentazione della nuova linea di cellulari 5G (e non solo) e di tutta una serie di dispositivi che a partire da fine mese arriveranno sul mercato e saranno offerti per alcuni giorni ad un prezzo speciale. Il caricatore di nuova generazione è decisamente una delle “chicche” di casa Xiaomi e non a caso l’Head of Marketing Davide Lunardelli in occasione del “New Launch Event” di Roma ha dedicato parte del suo intervento proprio al super-caricatore. “Il problema delle batterie degli smartphone è annoso e per quanto si siano fatti significativi progressi in termini di durata l’uso crescente di applicazioni da parte degli utenti e della navigazione mobile impatta inevitabilmente sulle performance. In attesa che si trovi una soluzione tecnologica industriale abbiamo dunque deciso di affrontare il problema dal lato inverso e cioè lavorare sui caricatori. Questo nostro prodotto è decisamente eccezionale: bastano pochissimi minuti per ricaricare lo smartphone e quindi viene incontro anche alle esigenze di mobilità, ovunque ci si trovi basta una presa di corrente e il gioco è fatto”.

Il super caricatore arriva sul mercato con il nuovo smartphone 11T Pro, il primo dell’azienda con la tecnologia proprietaria Xiaomi HyperCharge da 120W. La tecnologia consente una ricarica ultra-rapida al 100% in soli 17 minuti, grazie alla doppia colonnina di carica, la struttura della batteria a due celle, l’Mtw, l’applicazione del grafene sulla batteria agli ioni di litio e la tecnologia Mi-FC. La sicurezza della batteria è garantita dalla certificazione Tuv Rheinland Safe Fast-Charge System, 34 funzioni di ricarica e sicurezza della batteria e dal monitoraggio della temperatura in tempo reale.

Xiaomi 11T Pro è dotato di piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 888 e dispone di una potente tripla fotocamera da 108MP di livello professionale, una telemacro 2x e un obiettivo ultra-grandangolare da 120°. In aggiunta, lo smartphone vanta capacità di filmografia computazionale con modalità one-click AI Cinema, registrazione 8K e HDR10+, che consentono agli utenti di girare filmati con la stessa tecnologia smart Iso presente nelle fotocamere digitali.

