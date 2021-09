5G e fake news, ecco la guida ideata per i piccoli Comuni - CorCom

Con un’adozione diffusa del 5G in tutta Europa, BCG calcola che si potrebbero creare sino a 2,4 nuovi milioni di posti di lavoro entro il 2025 e generare 113 miliardi di euro all’anno in termini di Pil. Inoltre, l’adozione diffusa di soluzioni digitali 5G ha il potenziale di ridurre le emissioni totali di CO2 fino al 15%, stima BCG.

I casi d’uso in Europa comprendono il robot raccogli-rifiuti nel porto di Marsiglia, le ambulanze connesse nel Regno Unito, il triage più efficiente nell’affollato ospedale universitario di Bonn, la cantieristica di precisione in Spagna, l’università smart in Estonia e i “corridoi di viaggio” 5G, autostrade digitali che collegano centri logistici in tutta Europa e permettono di abbattere la CO2 generata dai trasporti su strada.

In Italia il 5G è un alleato del turismo: con il 5G, si possono offrire esperienze di realtà virtuale immersive per visitare e vivere i siti storici. A Matera, la città italiana in pietra bianca sito Unesco, i visitatori di tutto il mondo possono vivere un’esperienza coinvolgente anche in remoto grazie al 5G.

5G e salute

L’Oms sul 5G ha detto che “All’aumentare della frequenza, c’è una minore penetrazione nei tessuti corporei e l’assorbimento dell’energia diventa più limitato alla superficie del corpo (pelle e occhi). A condizione che l’esposizione complessiva rimanga al di sotto delle linee guida internazionali, non si anticipano conseguenze per la salute pubblica”. Riguardo alle antenne “Gli studi fino ad oggi non forniscono alcuna indicazione sul fatto che l’esposizione ambientale a campi RF, come da stazioni base, aumenti il rischio di cancro o di qualsiasi altra malattia”. Le stazioni base trasmettono e ricevono onde radio per connettere a Internet gli utenti di telefoni cellulari e altri dispositivi. L’intensità di quelle onde radio è molto bassa in aree pubbliche. I telefoni cellulari sono progettati per ridurre automaticamente la potenza al livello più basso possibile, pur mantenendo una connessione di qualità. Quando c’è una buona connessione a una stazione base, un telefono cellulare funzionerà a una potenza di trasmissione inferiore, si legge nella guida della Gsma.

Il 5G per la competitività dell’Europa