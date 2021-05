5G e fibra, Nokia completa l'upgrade della rete Ip di Telefonica - CorCom

Nokia firma l’evoluzione digitale della rete di telecomunicazione di Telefonica Spagna: il vendor finlandese, all’interno di una partnership già esistente, ha siglato un nuovo contratto con Telefonica per per l’aggiornamento della sua rete Ip. In questo modo l’operatore telecom potrà estendere l’offerta di connettività 5G e Ftth (Fiber to the home) ai suoi clienti spagnoli.

L’accordo tra le due aziende consiste in una fornitura di hardware e servizi e rappresenta il tassello finale in un progetto architetturale di lungo termine (Telefonica Ip Network Fusion) in cui Nokia ha installato i suoi prodotti su tutti i livelli della rete Ip end-to-end della telco. In particolare, i router Nokia nella rete di accesso e aggregazione di Telefonica permetteranno all’operatore di offrire connettività in banda ultralarga ai consumatori e alle imprese, soprattutto nelle aree rurali e remote.

Telefonica unifica l’infrastruttura di rete

Come parte del progetto Ip Network Fusion di Telefonica Nokia ha fornito le sue soluzioni Ip per il mobile backhaul, edge, core e peering. L’operatoreha sviluppato una piattaforma per incorporare i servizi in una sola infrastruttura di rete che offre servizi di comunicazione avanzati e trasforma la customer experience nei servizi mobili, sia residenziali che aziendali.

Prodotti Nokia per l’edge cloud

Con l’accordo firmato oggi, e che rappresenta l’ultima fase del progetto, Telefonica impiegherà i prodotti della serie 7250 Ixr di Nokia, tra cui i router per l’accesso e l’aggregazione. Questi prodotti (7250 Ixr-e cell site router e 7250 Ixr-R6) sono specificamente progettati per supportare l’edge cloud, spostando le applicazioni vicino all’utente finale per migliorare la customer experience.

Tra gli altri vantaggi dei prodotti Nokia 7250 Ixr nella rete Ip di Telefonica c’è il supporto end-to-end per i protocolli di routing Ip avanzati come il segment routing, che è alla base del network slicing. I prodotti 7250 Ixr aumentano anche l’affidabilità dei servizi cellulari potenziando timing, sincronizzazione, qualità del servizio e, in definitiva, le prestazioni radio cellulari.

Telefonica potenzia video streaming e servizi enterprise

“Il potenziamento della rete realizzato da Nokia aiuterà Telefonica a fornire un catalogo completo di servizi ai propri clienti, tra cui video streaming e multicast live video, inclusa la piattaforma tv di Telefonica Movistar+, voce, internet broadband e un’ampia gamma di servizi enterprise che saranno disponibili tramite la nostra infrastruttura fissa e mobile”, con maggior copertura anche nei siti remoti, ha sottolineato Javier Gutiérrez, Strategy and network development Vice pesident, Telefonica Spain.

Verso il 5G e l’edge computing

“Col completamento di questa rete Ip end-to-end Telefonica può portare nuovi servizi ai clienti in modo più veloce, fornire un servizio migliore e prepararsi a crescere con l’evoluzione verso il 5G e l’edge computing“, ha evidenziato Vach Kompella, Head of Ip networks division, Nokia.

