I servizi generati dal 5G Fwa per le telco varranno un fatturato di 2,5 miliardi di dollari nel 2023, con un vero boom rispetto ai 515 milioni di ricavi previsti per la fine di quest’anno. Lo stima il nuovo studio di Juniper Research. La crescita esplosiva è spinta dalle capacità di rete avanzate del 5G come la bassissima latenza e la potenza di elaborazione dei dati che permettono di portare i servizi di connettività che non erano possibili con la tecnologia 4G. In definitiva il 5G Fwa permetterà agli operatori delle telecomunicazioni di mettere in banca un ritorno sull’ingente investimento nelle nuove reti mobili.

Il mercato consumer motore della crescita

La ricerca di Juniper stima che i ricavi degli operatori dai servizi 5G Fwa raggiungeranno quota 24 miliardi di dollari nel 2027 su scala globale. È il mercato consumer a generare la quasi totalità del guadagno, appresentando ben il 96% del revenue globale da 5G Fwa.

Tuttavia, sottolineano gli esperti, le telco devono offrire una proposta convincente agli utenti sulle soluzioni Fwa attraverso il bundling di più servizi come video streaming, gaming e sicurezza della smart home per arricchire la user experience e conquistarsi un vantaggi competitivo sulle tecnologie per la connettività ultra-veloce già consolidate come la fibra ottica che arriva a casa (Ftth).

5G Fwa come soluzione per l’ultimo miglio

“I benefici dell’Fwa sono ormai comparabili con quelli dei servizi che usano le reti basate su fibra“, afferma l’autrice della ricerca, Elisha Sudlow-Poole. “Gli operatori hanno l’opportunità immediata di generare ricavi dagli abbonamenti per la banda larga fornendo direttamente agli utenti finali soluzioni per l’ultimo miglio che si appoggiano alla loro esistente infrastruttura 5G”.

Per le telco ci sono anche opportunità importanti di monetizzazione dalle reti private, potendo ora offrire alle imprese capacità di rete ben superiori a quelle del 4G. Industria 4.0, porti e aeroporti sono tra i primi potenziali beneficiari delle reti 5G Fwa.

La raccomandazione per gli operatori è di usare il 5G Fwa per facilitare le soluzioni per l’ultimo miglio trattando la relazione tra Fwa e reti in fibra come un “continuum” in piena sinergia. Ciò permetterà di ottenere il massimo delle prestazioni di rete e anche il maggior ritorno possibile sull’investimento.

