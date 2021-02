Offerte 5G, ecco quanto si spende e le città più veloci

A che punto è il 5G in Italia? Dove è disponibile il segnale della quinta generazione mobile? E quanto si spende per attivare le offerte? CorCom fa il punto della situazione in una guida con le principali offerte degli operatori di Tlc, consumer e business, che includono anche la possibilità di acquistare smartphone (qui la guida CorCom sugli smartphone 5G).

Le offerte 5G consumer di Tim

Il 5G Tim è disponibile in numerose città, con servizi per cittadini e imprese ad una velocità fino a 2 Gigabit al secondo. A Milano la copertura con il 5G è oltre il 90%, e sono coperte anche Roma, Torino, Firenze, Napoli, Ferrara, Bologna, Genova, Sanremo, Brescia e Monza con il primo autodromo d’Europa connesso in 5G, oltre ad alcune località turistiche come Cortina d’Ampezzo, Livigno e Selva di Val Gardena.

Entro il 2021 Tim coprirà in 5G le principali città, destinazioni turistiche e distretti industriali e nel 2025 è prevista l’intera copertura nazionale 5G. Potranno beneficiare del 5G molti comuni avvalendosi anche di connessioni superveloci grazie alla soluzione Fwa (Fixed Wireless Access).

Per le famiglie sono due le offerte Tim 5G con velocità fino a 2 Gbps: Tim Advance 5G proposta a 29,99 euro/mese (attivazione 9 euro) con 50 GB, chiamate e sms illimitati, video HD e Ultra HD, smartphone in promo da 10 euro/mese e smartphone con sconti esclusivi.

Tim Advance 5G Ulimited proposta a 39,99 euro/mese senza costi di attivazione, con Giga, chiamate e SMS illimitati, roaming extra UE e internazionale, Video HD/Ultra HD, smartphone 5G con sconti esclusivi. TimMusic e TimGames inclusi per ascoltare la musica e giocare su smartphone e tablet con oltre 150 giochi.

Per i clienti più giovani e attenti all’innovazione tecnologica Tim offre la velocità 5G inclusa anche nell’offerta Tim Young (per under 30). A 14,99 euro/mese l’offerta Tim Young prevede: 60GB alla velocità del 5G, Giga illimitati per social, chat e musica, minuti e sms illimitati e TimMusic inclusa.

I clienti che desiderano utilizzare il 5G con la propria offerta, possono attivare l’opzione “5G on” a 10 euro/mese.

L’offerta 5G business di Tim

Per la clientela business Tim propone il 5G incluso a partire dal piano Tim Deluxe XL, con minuti e sms illimitati e 100GB mensili inclusi in Italia e in Europa a 25,99 euro/mese (IVA esclusa) per i nuovi clienti; per chi vuole il top l’offerta Tim Deluxe Unlimited a 55,99 euro/mese prevede traffico dati illimitato in Italia e 100GB in Europa; minuti e sms illimitati in Italia, Europa e 16 destinazioni extra UE (Argentina; Australia; Brasile; Canada; Cina; Emirati Arabi Uniti; Giappone; Hong Kong; India; Israele; Russia; Stati Uniti d’America; Sud Africa; Thailandia; Turchia; Ucraina) nei quali sono a disposizione anche 5GB al mese.

Per tutti i clienti consumer e business che hanno necessità di viaggiare oltre confine, Tim rende disponibile la velocità del 5G anche all’estero. Basterà infatti aver attivato un’offerta 5G valida in Italia per poter automaticamente beneficiare degli accordi di roaming 5G stipulati tra Tim e i principali partner presenti in Arabia Saudita, Austria, Bahrain, Cina, Corea del Sud, Emirati Arabi Uniti, Finlandia, Germania, Hong Kong, Kuwait, Polonia, Principato di Monaco, Svizzera, Thailandia, Taiwan e Turchia.

Qui tutte le info: https://www.tim.it/fisso-e-mobile/mobile/reti-veloci-5g

Offerte 5G consumer di Wind Tre

Due le principali offerte 5G di WindTre: ‘Unlimited’ e ‘XLarge’ che includono anche il ‘5G Priority Pass’, minuti verso numeri internazionali e un servizio di assistenza dedicato, disponibile tutti i giorni, 24 ore su 24, al numero 159.

In dettaglio, l’offerta ‘Unlimited’ prevede Giga illimitati, 200 sms, minuti illimitati in Italia e 200 verso l’estero, al costo di 29,99 euro al mese.

Il piano ‘XLarge’ include, invece, minuti illimitati in Italia e 50 verso l’estero, 200 sms e 100 Giga a 16,99 euro al mese.

Entrambe le soluzioni sono disponibili con funzionalità ‘Easy Pay’.

Per i giovani fino a 30 anni, è disponibile l’offerta ‘Young 5G’ con minuti e sms illimitati e 100 Giga in 5G, al costo di 14,99 euro al mese. L’offerta è disponibile anche con 50 Giga in versione con credito residuo. Per i clienti che non hanno ancora un device 5G è disponibile l’offerta ‘Smart Pack 5G’ con minuti e sms illimitati, 100 Giga in 5G e uno smartphone 5G a scelta tra una selezione di modelli, a partire da 14,99 euro al mese.

L’offerta 5G business di WindTre

Per i professionisti con partita Iva, WindTre mette a disposizione le offerte ‘Professional World’ e ‘Professional Full’, che si arricchiscono della nuova funzione ‘5G Priority Pass’ e di un servizio di assistenza dedicato, disponibile tutti i giorni, 24 ore su 24, al numero 159.

‘Professional World’ prevede minuti e Giga da utilizzare in tutto il mondo al costo di 21,99 euro al mese, mentre ‘Professional Full’ garantisce traffico voce e dati illimitato a 15,99 euro mensili.

Per connettere il proprio business alla ‘Top Quality Network’ di WindTre in mobilità, è previsto anche il piano ‘Professional Data 100 Giga’ con ‘5G Priority Pass’, che, in caso di attivazione di un’offerta voce o fissa, costa 9,99 euro al mese.

WindTre sta completando il piano di progressiva estensione della copertura 5G in tutto il territorio nazionale. L’attuale copertura, che raggiunge il 79% della popolazione italiana, è così geograficamente distribuita:

Capoluoghi e territori provinciali di Agrigento, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Chieti, Cosenza, Crotone, Cuneo, Fermo, Ferrara, Firenze, Foggia, Forli’-Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, La Spezia, Latina, Lecco, Mantova, Matera, Nuoro, Padova, Palermo, Perugia, Pesaro – Urbino, Pescara, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Ravenna, Rimini, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trento, Treviso, Udine, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vicenza.

Per territori provinciali si intende la sostanziale totalità della provincia. Capoluoghi di provincia di Alessandria, Andria, Lucca, Modena, Pavia, Trani, Trapani.

Qui tutte le info: https://www.windtre.it/la-nostra-rete-5g/?gclsrc=aw.ds

Offerte 5G consumer di Vodafone

Per navigare in 5G ci sono le offerte Infinito, Red, Shake it easy o Giga Family Infinito Edition. In alternativa si può attivare l’opzione 5G Start, per abilitare l’offerta al 5G a 5 euro al mese.

L’offerta Infinito, a 24,99 euro al mese con Smart Pay, include, giga, minuti e sms illimitati e minuti verso Ue illimitati e roaming extra Ue: 1 giga +200 minuti. Nella Gold edition, a 29,99 euro al mese ci sono giga, minuti e sms illimitati e minuti verso Ue illimitati e roaming extra Ue per 2 Giga + 300 minuti.

La Infinito Black edition, quella a velocità massima, è proposta a 39,99 euro al mese con Smart Pay. Prevede giga, minuti e sms illimitati e minuti verso Ue illimitati e roaming extra Ue per 5 Giga + 500 minuti. La tariffa Red, a 18,99 euro al mese con Smart Pay include 40 Giga più minuti e sms illimitati. È dedicata agli under 30 Shake It Easy a 14,99 euro al mese con Smart pay, che include 60 Giga più minuti e sms illimitati. E per la famiglia c’è Giga Famili Infinito Edition che a fronte di una spesa mensile di 39,90 euro al mese include le opzioni a velocità massima.

Le offerte 5G business di Vodafone

Tutte le offerte Vodafone Business sono abilitate a navigare in 5G: le offerte Black includono nel piano il servizio per navigare in 5G, per le offerte Red è necessario sbloccare il massimo della velocità acquistando il servizio “Sblocca 5G” a 5 euro al mese.

Per partite Iva e Pmi Infinito Business a 23 euro al mese prevede minuti ed sms illimitati, internet illimitato a 2 Mbps e attivazione gratuita. Infinito Business Gold Edition a 25 euro al mese include minuti ed sms illimitati e internet illimitato a 10 Mbps. Infinito Business Black Edition per 30 euro al mese include minuti ed sms illimitati e internet illimitato nonché 5Gb aggiuntivi negli Usa che diventano disponibili in 14 Paesi nella versione Infinito Business International a 40 euro al mese. Con Vodafone Red al costo di 25 euro al mese più 5 euro per il servizio Sblocca 5G ci sono minuti ed sms illimitati, Internet a 10 Gb, pass mail e 500 minuti all’estero.

La copertura 5G è disponibile a Milano, Bologna, Torino, Roma e Napoli, e in 28 comuni dell’area metropolitana di Milano: Assago, Bollate, Bresso, Carugate, Cassina de’ Pecchi, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Cusano Milanino, Garbagnate Milanese, Lainate, Legnano, Melegnano, Novate Milanese, Opera, Parabiago, Pessano con Bornago, Pioltello, Rho, Rozzano, San Donato Milanese, San Giorgio su Legnano, San Giuliano Milanese, Sedriano, Segrate, Senago, Sesto San Giovanni, Solaro, Trezzano sul Naviglio.

Qui tutte le info: https://www.vodafone.it/portal/Privati/Vantaggi-Vodafone/Giga-Network-5G

L’offerta 5G di Iliad

Il 5G è “incluso” nell’offerta Iliad che per 9,99 euro al mese propone 70 Gb di traffico dati e minuti e sms illimitati in Italia minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni + 6GB dedicati in Europa. Al tutto va aggiunto il costo una tantum di 9,99 euro per la sim.

Il 5G Iliad è attualmente disponibile nelle seguenti città: Alessandria, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Como, Ferrara, Firenze, Genova, La Spezia, Latina, Messina, Milano, Modena, Padova, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Torino, Verona e Vicenza.

Per info: iliad – Offerta iliad a 9.99€

L’offerta 5G di Fastweb

Il servizio in tecnologia 5G è sempre incluso nell’offerta mobile Fastweb e senza costi aggiuntivi. L’offerta mass market al momento è in promo a 7,95 euro con 70GB , minuti illimitati e 100 sms + 5G incluso.

Al momento si può navigare in 5G in alcune aree della città di Milano, Bologna, Roma, Napoli. L’azienda coprirà via via altri comuni e si è impegnata a raggiungere il 90% della popolazione entro il 2025.

Qui tutte le info https://www.fastweb.it/adsl-fibra-ottica/rete-5g/

@RIPRODUZIONE RISERVATA