Nel secondo trimestre del 2023 si sono registrati su scala globale 1,3 miliardi di abbonamenti al 5G, con 260 operatori che hanno lanciato servizi commerciali basati sul nuovo standard mobile e 35 che hanno implementato reti standalone. Sono i dati dell’ultimo aggiornamento dell’Ericsson Mobility Report.

La suddivisione geografica

A registrare il tasso di crescita più alto nel secondo trimestre dell’anno in corso è l’India, che può contare su sette milioni di abbonamenti sui 175 milioni attivi tra aprile e giugno su scala globale. In seconda posizione la Cina con i suoi circa cinque milioni di abbonamenti attivi, e in terza gli Stati Uniti con tre milioni di sottoscrizioni.

Gli abbonati alla telefonia mobile

Al di là delle cifre sul 5G, il report di Ericsson evidenzia che gli abbonamenti ai servizi di telefonia mobile sono complessivamente nel mondo 8,3 miliardi, 40 milioni in più rispetto a quelli del trimestre precedente, mentre gli abbonati unici sono complessivamente 6,1 miliardi, per una penetrazione globale degli abbonamenti mobili che si attesta al 105%.

La banda larga mobile

Quanto alla banda larga mobile, nel secondo trimestre del 2023 si è registrato un aumento di 100 milioni di abbonamenti, con un +5% rispetto all’anno precedente e un totale complessivo di 7,4 miliardi di sottoscrizioni. L’88% degli abbonamenti alla telefonia mobile sono di tipo mobile broadband, quindi permettono anche l’accesso a Internet.

La crescita del traffico dati

Sostenuta la crescita del traffico dati, che in un anno, dal secondo trimestre del 2022 al secondo trimestre del 2023, è cresciuto del 33%. A contribuire a questa impennata è anche l’aumento del numero degli abbonamenti al 4G, 11 milioni in più, che portano la cifra complessiva di abbonamenti a 5,2 miliardi, pari al 62% di tutte le sottoscrizioni ai servizi mobili. Di pari passo scende il numero di abbonamenti ai servizi 3G e 2G, in diminuzione rispettivamente di 85 milioni e 59 milioni.

